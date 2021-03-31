كورونا اليوم: صدمة بشأن فعالية اللقاحات.. وهذه علاقة الفيروس بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

علاقة الفيروس بالسكري

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة ومع ذلك، بالنسبة لبعض المرضى، يمكن أن يؤدي كورونا إلى تشخيص الإصابة بالسكري.

من خلال ما يتم ملاحظته بشكل متزايد، كانت هناك زيادة في حالات مرض السكري منذ الأشهر القليلة الماضية، خاصةً لدى أولئك الذين لديهم تاريخ مع كوفيد-19، أصبح هذا الكشف مركزًا للعديد من الدراسات والأبحاث، والآن، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الكثير يشكون في أنه طريقة أخرى يمكن أن يكون للفيروس بها تداعيات مخيفة على جسم الإنسان، وفقا لموقع timesofindia، من الأدلة التي ظهرت حتى الآن، ورد أن الكثير من مرضى كورونا قد أصيبوا بمرض السكري إما أثناء الإصابة أو بعد الشفاء.

اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة

كشف خبراء منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت أنها "آمنة"، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

رجل يواجه رد فعل نادرا للغاية للقاح "كوفيد-19" من شركة جونسون آند جونسون

أصيب رجل من ولاية فرجينيا يبلغ من العمر 74 عاما بطفح جلدي أحمر قرمزي بعد الحصول على جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" من شركة جونسون آند جونسون.

وتشير التقارير إلى أن ما بدا على أنه "إزعاج" طفيف تحت ذراع ريتشارد تيريل بعد أربعة أيام من تطعيمه، سرعان ما تصاعد إلى حكة منتفخة تغطي معظم جسده، وفقا لروسيا اليوم.

أثر تغيّرات "كوفيد-19" على اللقاحات الحالية

أظهر استطلاع جديد أجري بين كبار علماء الأوبئة، أن لقاحات فيروس كورونا قد تصبح باطلة في أقل من عام.

وأسفرت دراسة استقصائية جديدة أجراها تحالف لقاح الشعب (PVA) بين 77 من علماء الأوبئة من 28 دولة حول العالم، عن نتائج متشائمة، وفقا لروسيا اليوم.