كورونا: كل ما يجب معرفته عن الأعراض الجديدة.. وكيف تحمي نفسك في رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، لا يكتفي بالتحور وظهوره بطفرات مختلفة، بل إنه يواصل تطوير الأعراض على مستوى مختلف أعضاء الجسم.

"الخليج 365" يستعرض كل ما يجب معرفته عن الأعراض الجديدة للفيروس القاتل، وكيف نحمي أنفسنا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

الأعراض الكلاسيكية:

لا تزال الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا، تتمثل في:

- الحمى.

- السعال المستمر.

- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

6 أعراض جديدة في مصر

وفقا للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، فإن أعراض فيروس كورونا الجديدة التي من الممكن أن تظهر على مصاب كورونا تتمثل في:

- التهاب شديد في غشاء العين.

- انتشار طفح جلدي.

- تأثر حاسة السمع.

- حدوث ألم وخفقان.

- تعب وألم شديد بالجسد.

- الصداع.

أعراض أخرى ظهرت في عدة دول

إضافة إلى الستة أعراض، هناك بعض الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها المرضى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، في عدة دول تتلخص في:

- تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

- تقرحات الفم.

- أصابع كوفيد (التورم على الجلد وأصابع اليدين والقدمين).

- خلايا النحل (النتوءات البارزة على الجلد).

- تجلط غير طبيعي (تجلط الدم وتخثر الأوعية الدموية).

- آلام العضلات والمفاصل

- التهاب الملتحمة

ماذا تفعل بعد ظهور الأعراض؟

- من المهم أن تخضع للاختبار بمجرد ظهور أي علامات للفيروس حتى تتأكد.

- يجب أن تظل في عزلة لاحتواء انتشار الفيروس.

- إذا كنت مصابًا بأعراض خفيفة، يمكنك علاج كوفيد في المنزل حال ارتفاع درجة الحرارة.

- اشرب الكثير من السوائل.

- خذ قسطًا كبيرًا من الراحة.

- حال تفاقم الأعراض وتعرضك لمضاعفات صحية خطيرة، اطلب المساعدة الطبية وتوجه للمستشفى على الفور.

كيف نحمي أنفسنا في رمضان؟

وضعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عدة نصائح مهمة لحماية أنفسنا في رمضان:

- ارتداء الكمامة الطبية.

- غسل اليدين باستمرار.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- تجنب الأماكن المغلقة.

- الالتزام بالمسافة الجسدية في المساجد عند الجلوس والوقوف.

- إحضار المصلي سجادة الصلاة الخاصة به.

- عدم اصطحاب الأطفال للمساجد.

- تأدية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الصلاة فى المنزل.

- عدم التجمع في الأماكن المرتبطة بالأنشطة الرمضانية الاعتيادية، مثل جلسات الإفطار الجماعية والولائم.

- القيام بأعمال البر والزكاة، في إطار تدابير مشددة من التباعد الجسدي والتعقيم.

- تناول الأطعمة الصحية المفيدة التي تحتوي على فيتامينات د و سي.