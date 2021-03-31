محيي إسماعيل بـ"الجلابية".. أبرز إطلالات نجوم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أقيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يوم 26 مارس 2021، بحضور عدد من نجوم وصناع السينما في مصر ومختلف أنحاء القارة الأفريقية، بعزف السلام الجمهوري، ويقام الحفل في معبد الكرنك.

الجدير بالذكر أن الدورة العاشرة مُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وتحمل اسم مديحة يسري، وشعارها 10 سنوات من الخيال، وستشهد تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبدالخالق، رغم غيابهما بسبب ظروفهما الصحية، وتكريم سمير صبري ومحيي إسماعيل ونادية الجندي.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365" أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في المهرجان، وذلك خلال الألبوم المرفق بالأعلى:

- نادية الجندي:

ارتدت الفنانة نادية الجندي فستانا طويل باللونين الأبيض والأسود والفضي، كت وبدون أكمام، وتميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وفي إطلالة أخرى طلت بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، مزود بأكمام وبالكشكشات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- محيي إسماعيل:

ارتدى الفنان محيي إسماعيل جلباب باللون البيبي بلو، ونسق معه إسكارف باللون النبيتي، وقبعة باللون الكافيه.

- محمود حميدة:

وطل الفنان محمود حميدة ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللونين الرصاصي والأسود، وحذاء باللون الأسود.

وارتدى أيضا جلبابا باللون الأبيض، ونسق معه عباية بنفس اللون.

- كريم القاسم:

وظهر الفنان كريم القاسم ببليزر باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون البيبي بلو مع بنطلون باللون الأبيض.

- أمير المصري:

كما ارتدى الفنان أمير المصري بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود.

-محمد سلام:

وارتدى الفنان محمد سلامة تيشرت باللونين الأحمر والأسود والأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأبيض.