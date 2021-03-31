5 طرق طبيعية وفعالة لإزالة جير الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الابتسامة المثالية من أكثر السمات الجذابة للشخص، لكن هناك عوامل عديدة قد تؤذي أسنانك مثل التدخين والاستهلاك المفرط للكافيين وإهمال العناية بها، كما قد تتسبب عاداتنا اليومية، التي تبدو عديمة الضرر ببعض المشاكل مثل جير الأسنان.

لذا إذا كنت ترغب في تقليل زياراتك لطبيب الأسنان، نقدم لك مجموعة من الطرق والحيل الطبيعية لإزالة جير الأسنان، وفق ما أوضحه موقع "brightside".

- صودا الخبز:

يمكن استخدامه كمقشر طبيعي، وكثيراً ما تدخل في العديد من العلاجات، امزج ملعقة من صودا الخبز مع القليل من الملح، ثم اغمس فرشاة أسنان مبللة في الخليط واغسل أسنانك بالطريقة المعتادة.

- الألوفيرا والجلسرين:

لصنع معجون أسنان طبيعي وقوي، امزج كوبا من الماء مع نصف كوب من صودا الخبز، ثم أضف ملعقة من جل الألوفيرا، و4 ملاعق من الجلسرين، وملعقة صغيرة من زيت الليمون العطري.

وبعد ذلك اغسل أسنانك بهذا الخليط، ستبدو أكثر بياضاً ولمعاناً في غضون دقائق.

- قشرة البرتقال:

بعد تناول البرتقال افرك قشرتها على أسنانك، إنها طريقة سهلة لتنظيف مينا الأسنان، فضلا عن أنها تساعد على تبيض الأسنان، ومنع ظهور البقع ومحاربة البكتيريا.

يوصي بضرورة غسل فمك بالماء بعد بضعة دقائق من فرك أسنانك.

- بذور السمسم:

يمكنك مضغ القليل من بذور السمسم لعدة دقائق ومن ثم بصقها، تعد هذه طريقة فعالة لتنظيف أسنانك وإزالة الجير عنها بلطف، بعد ذلك، استخدم فرشاة جافة لإزالة أي بذور عالقة بين أسنانك، بالإضافة إلى يمكن استخدام هذا المقشر لإزالة البقع الصفراء المزعجة.

- الخل الأبيض:

يساهم محلول الخل في تنظيف أسنانك دون التسبب بأية أضرار جانبية، وذلك من خلال 2 ملعقة من الخل مع ملعقة من الملح، ثم 120 ميلمترا من الماء.

ثم اخلط هذه المكونات جيداً ثم تمضمض بالخليط، ولتحقيق نتيجة فعالة يمكنك الاستمرار على هذه الطريقة لبضع أيام.