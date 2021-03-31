حيل عبقرية لبشرة متوهجة بشكل طبيعي وفقاً للخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - السمة الأساسية للبشرة الصحية هو التوهج الطبيعي، لكن أسباباً كثيرة، مثل التقدم في السن والتعب والسهر... إضافة الى النظام الغذائي غير الصحي، بإمكانها أن تسلب بشرتك إشراقتها وتوهجها. لكن، لحسن الحظ، يمكنك تحويل بشرتك الباهتة والمتعبة الى مشرقة ومضيئة ومتوهجة بشكل طبيعي في المنزل، فما عليك سوى اتباع نصائح الخبراء حول كيفية الحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي، بخطوات سهلة وبسيطة لكن بنتائج فورية ستذهلك.



تنظيف البشرة بانتظام

Fresh Soy Face Cleanser



مفتاح البشرة المشرقة والمتوهجة، هو تنظيف البشرة بانتظام من الأوساخ والزيوت والدهون وجزيئات التلوث التي تسبب بهتان البشرة وانسداد مساماتها. اغسلي وجهك صباحاً ومساءً بتدليكه برفق وبحركات دائرية، بكمية صغيرة من منظف الوجه، باستخدام الأصابع، وابدأي بالتدليك من داخل الوجه نحو الخارج. بإمكانك تجربة غسول الوجه: Fresh Soy Face Cleanser.

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تقشير البشرة

Acure Brightening Facial Scrub



التقشير هو أفضل وأسهل الطرق لتفتيح البشرة وتعزيز توهجها الطبيعي على المديين القريب والبعيد، ومع ذلك تتخطى كثيرات من النساء هذه الخطوة. فالتقشير يزيل الطبقة الخارجية من الخلايا الميتة من الجلد، ليصبح سطح البشرة أكثر نعومة وإشراقة وتوهجاً. استخدمي مقشر الوجه مرة واحدة في الأسبوع إذا كانت بشرتك حساسة أو جافة، وثلاث مرات لأنواع البشرة الأخرى. جربي مقشر الوجه: Acure Brightening Facial Scrub.

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ترطيب البشرة وحمايتها

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

L'Oréal Paris Revitalift Bright Reveal SPF 30



عندما تكون البشرة رطبة، فإنها تعكس الضوء أيضاً، مما يجعلها أكثر إشراقاً وتوهجاً. لذلك، احرصي على ترطيب بشرتك بشكل يومي بكريم الترطيب المناسب لنوعها. كذلك، احرصي على حماية بشرتك باستخدام واق شمسي للوجه واسع الطيف SPF 30، أو كريم نهاري. بإمكانك تجربة L'Oréal Paris Revitalift Bright Reveal SPF 30، ومرطب الوجه Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion.

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البحث عن مكونات تعزز من إشراقة البشرة

No7 Early Defense Glow Activating Serum



عندما يتعلق الأمر بعلاجات العناية بالبشرة الموضعية مثل سيروم الوجه وكريمات الترطيب، ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على المكونات النشطة التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، خصوصاً الفيتامين سي والنياسيناميد والريسورسينول والألفا أربوتين... فهي مكونات تساهم في الحصول على لون بشرة أكثر تناسقاً وإشراقاً وتوهجاً. بإمكانك تجربة سيروم الوجه: No7 Early Defense Glow Activating Serum.

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تدليك الوجه

تدليك الوجه



التدليك مفيد جداً لبشرة الوجه، فهو يعمل على ترخية العضلات. لذلك، قومي يومياً بتدليك وجهك أثتاء غسله، مما يعزز الدورة الدموية في الجلد، ويمنح البشرة الحيوية والتوهج الطبيعي. كذلك، قومي بتربيت خديك بحركات من الأعلى الى الأسف.

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