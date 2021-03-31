تسريحات شعر غرة مرفوعة لإطلالة جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - تسعى الكثير من النساء للحصول على إطلالة أنيقة وجذّابة، بخاصّة عند اختيارها تسريحة الشعر التي تبُرز جمالها بشكل لافت. ومع التنوّع في اتجاهات موضة الشعر، لا تزال تسريحة شعر غرّة مرفوعة تُلاقي استحواذًا لافتًا لدى الكثير من النساء؛ نظرًا لتميّزها بأسلوبها البسيط والأنيق في الوقت ذاته، والذي يتناسب مع جميع المناسبات.



أجمل موديلات تسريحات شعر غرة مرفوعة

تسريحات شعر الغرة المرفوعة لإطلالة لافتة

استوحي من الصور الآتية، أجمل موديلات تسريحات شعر غرة مرفوعة، لاضفاء لمسات ساحرة على إطلالاتك.



تسريحة كعكة الشعر الفوضوية مع الغرة المرفوعة

تسريحة كعكة الشعر الفوضوية مع الغرة المرفوعة لإطلالة عفوية وأنيقة في الوقت ذاته

ليس هناك أفضل من اختيار هذه التسريحة، لتتألقي جمالًا وتمنحي شعرك مظهرًا حيويًا. وهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، ويمكنك تنسيق مع هذه الإطلالة المكياج الناعم لإطلالةٌ ساحرة ومثالية.



تسريحة الشعر المموّج مع الغرة المرفوعة

تسريحة الشعر المموّج مع الغرة المرفوعة لإطلالة جريئة

تسريحة شعر مع الغرة المرفوعة بأسلوب مبتكر وغير تقليدي، تُناسب المرأة الجريئة والباحثة عن كسر روتين تسريحات شعر الكيرلي، لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة التي حتمًا ستلفت الأنظار أينما حللت.

تابعي المزيد: تسريحة الويفي الناعمة مع الغرة المضفرة



تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة المرفوعة

تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة المرفوعة لإطلالة شابة ومنعشة

عزّزي مظهر شعرك وطبّقي هذه التسريحة بأسلوبها المنعش الذي يمنحك إطلالة أكثر حيوية وشبابية، وأفضل ما يميّزها هو مدى سهولة العناية بها. ولا تنسي تطبيق مكياج قوي، لتضيفي إلى إطلالتك المزيد من الجمال والتألق. وتُعتبر هذه التسريحة مُناسبة لجميع المناسبات النهارية والمسائية.



تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المرفوعة

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المرفوعة لإطلالة مُفعمة بالأنوثة

إذا كنت تبحثين عن تسريحة راقية لتزيني بها إطلالتك بمناسباتك، فهذه التسريحة، تُعتبر خيارك المثالي لتكوني متميزّة وتسطعي جمالًا بإطلالة أنيقة ومفعمة بالجمال والجاذبية، ومن دون أن تطلب منك أي جهد.

تابعي المزيد: تسريحات شعر بالغرة الطويلة



تسريحة الشينيون مع الغرة المرفوعة

تسريحة الشينيون مع الغرة المرفوعة لإطلالة كلاسيكية ساحرة

مما لا شك، أن تسريحة الشينيون تمنحك إطلالة أنيقة وساحرة، فضلًا عن أنها من التسريحات التي لا تغيب عن الموضة أبدًا؛ نظرًا لأسلوبها اللافت. وأيضًا تليق بغالبية أشكال الوجوه، ويمكنك اختيار الماكياج الراقي عند اعتمادها؛ لتضيفي إلى إطلالتك المزيد من الجمال والتألق.



تسريحة الشعر نصف مرفوع مع الغرة المرفوعة

تسريحة الشعر نصف مرفوع مع الغرة المرفوعة لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت ذاته

تمنح تسريحة الشعر نصف المرفوع الأنوثة إلى إطلالتك، كما أنّها تبدو رائعة في مختلف المناسبات، وهي من التسريحات الجميلة لإبعاد شعرك عن جبينك وإظهار ملامح وجهك بشكل جذّاب، وللحصول على لوك عفوي وبسيط.



تسريحة البيكسي مع الغرة المرفوعة

تسريحة البيكسي مع الغرة المرفوعة لإطلالة عصرية لافتة

تمنحك هذه التسريحة إطلالة مُلفتة تُظهر جمال وجهك بشكل جذّاب، ولا تحتاج جهدًا لتطبيقها، ما عليك سوى تطبيق الجل وسحب الغرة الى الوراء. وللمزيد من الإشراق على هذه التسريحة، يُمكنك تزيينها بدبابيس ناعمة على الجنب.

تابعي المزيد: تسريحات شعر شبابية مع الغرة الكيرلي