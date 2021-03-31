أزياء ربيعية ناعمة من دانا غندور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - دانا ملحس غندور، امرأة سعودية فلسطينية دفعها شغفها بالموضة إلى إطلاق بوتيك أزياء بتوقيع أشهر مصممي الأزياء العالميين، تمتلك أسلوباً متنوعاً في الأزياء يجذب انتباه مَنْ حولها؛ حيث تعتمد على ستايل حيوي مرح مناسب لمختلف الفتيات العربيات ومن وحي أبرز إطلالاتها نلهمك عدة أفكار لأزياء تناسب فصل الربيع الحالي.



تنسيقات الأزياء المطبعة للوك ربيعي مبهر

الأزياء المطبعة- الصورة من حسابها على انستغرام



تُعَدُّ الأزياء المطبعة من الخيارات الحيوية المفضلة للكثير من النساء في فصل الربيع، لذا اعتمدت دانا غندور عدة أفكار لهذا الموسم؛ حيث تأنقت بتنورة سوداء منقطة بالأبيض مع تيشيرت أبيض ومعطف باللون الجينز الأزرق، وزينت اللوك بحذاء بكعب أسود مرتفع وقلادة فضية ناعمة، ونسقت في إطلالة عصرية أخرى فستاناً أسود قصيراً مطبعاً برسوم كرتونية مع نظارة شمسية سوداء وتسريحة مموجة للشعر، وتزينت في مظهر ربيعي مرح بقميص أزرق مزين بالزهور الحمراء مع تنورة واسعة بذات التصميم، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل على الكتفين.

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إطلالات كاجوال بأسلوب رسمي

إطلالات كاجوال -الصورة من حسابها على انستغرام



إن كنتِ من مُحِبَّات المظهر الكاجوال ذي الطابع العصري في العمل، فيمكنك اتباع أسلوب دانا غندور؛ حيث اختارت بنطلوناً أسود واسعاً مزيناً بحزام من الجلد مع قميص أبيض قصير مربوط بـ أسلوب عصري، وزينت مظهرها باكسسوارات اللون الأسود، وأطلت في الخيار الثاني ببنطلون طويل أبيض وبليزر أبيض مع تسريحة منسدلة للشعر على أحد الكتفين للوك بسيط وأنيق، وظهرت في إطلالتها الثالثة بقميص أبيض ناعم مزين بقماش ناعم من الأعلى مع بنطلون زيتي واسع، وارتدَتْ في اللوك الرابع تنورة بليسيه سوداء مع بليزر أسود، وزينت مظهرها باكسسوارات سوداء وتسريحة مموجة للشعر، كما تألقت ببلوزة طويلة باللون البيج بأكمام قصيرة ورقبة مرتفعة مع بنطلون باللون نفسه وحذاء بكعب.

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فساتين مميزة للسهرة

فساتين مميزة للسهرة -الصورة من حسابها على انستغرام



تبحث الكثيرات من النساء عن أفكار مميزة لـ فساتين السهرة تجعلهن يتألقن بأسلوب باهر وأنيق في مختلف المناسبات، ومن وحي دانا غندور يمكنك استيحاء بعض الأفكار للأزياء؛ حيث تزينت بفستان أبيض قصير مكسو بالريش في الأسفل مع حبيبات اللؤلؤ المتناثرة على كامل التصميم، واعتمدت لهذا اللوك حذاءً أبيض مرتفعاً مع تسريحة الويفي المنسدل على أحد الكتفين، أما في الإطلالة الثانية فقد ظهرت بفستان زهري طويل بقَصَّة واسعة مع أكمام منسدلة الأكتاف، وتميّز التصميم بجَمْعه للّونين البني والزهري في الجزء العلوي.

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