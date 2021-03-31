كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - تتنوع تصاميم موديلات الأقراط في عام 2021، ولأنها عنصر دائم الحضور على منصات عروض الموضة العالمية، بفضل إشراقتها الخلابة وتصاميمها الساحرة، تألقي بالتصاميم التالية من وحي أشهر العلامات من منصات العروض العالمية، والتي تُعَدُّ قطعَ مجوهراتٍ فاخرة لا غنى عنها في مظهرك اليومي.

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موضة أقراط 2021 من منصات العروض العالمية

أقراط لؤلؤية من ديور Dior

أقراط لؤلؤية من ديور Dior



لموسم ربيع 2021، اخترنا لكُنَّ من علامة ديور Dior الفرنسية أقراط لؤلؤ معدنية مطلية بالذهب، مع خرز الزجاج العنابي لتظهري بروح رومانسية، وينسدل من التصميم زهرة معدنية مطلية بالذهب ومزينة بحبة بورجوندي صغيرة في المقدمة؛ حيث يمكن ارتداء هذه الأقراط بأسلوب ناعم بمفردها أو بجمعها مع إبداعات مجموعة «Dior Poesy» الأخرى.

أقراط هوب «ميلر» من توري بورتش Tory Burch

أقراط هوب «ميلر» من توري بورتش Tory Burch



من مجموعة ميلر الأيقونية، رصدنا لكُنَّ من علامة توري بورتش Tory Burch أقراط ذهبية ميلر الصغيرة المصنوعة من النحاس المطلي والمقطوع بأسلوب هندسي ناعم؛ لتليق بك في مختلف إطلالاتك لهذا العام.

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أقراط ذهبية من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

أقراط ذهبية من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

لفتت أنظارَنا أقراط دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana الذهبية، التي تُعطي الأحرف الأولى من اسم العلامة «DG»، وتتميز هذه الأقراط بتصنيعها من النحاس ومواد غير مسببة للحساسية وخالية من النيكل؛ لتناسب جميع الفتيات.

أقراط أرجوحة كريستالية من إردم Erdem

أقراط أرجوحة كريستالية من إردم Erdem

من مجموعة أقراط 2021 لعلامة إردم Erdem، اخترنا لكُنَّ هذه الأقراط المتأرجحة، من خلال دمج اللآلئ الاصطناعية والكريستال الأخضر، مع أحجار القمر الداخلية المصممة من النحاس المطلي باللون الذهبي؛ لتضفي لمسة من الألوان المرغوبة على إطلالاتك في السهرات المختلفة.

أقراط المعدن المصقول من جيفنشي Givenchy

أقراط المعدن المصقول من جيفنشي Givenchy

لإطلالة جريئة ولافتة، لا تترددي في اختيار أقراطِ علامةِ جيفنشي Givenchy المصنوعة من المعدن، المصقول باللون الذهبي والفضي على شكل علامة G بأسلوب مميز ومناسب لمختلف إطلالاتك.

نصائح لاختيار الأقراط

نلاحظ مواجهة بعض الفتيات للمصاعب عند اختيار الأقراط المناسبة لأسلوب إطلالاتهن، أو المناسبة لشكل الوجه؛ لذا قررنا مساعدتك ببعض النصائح البسيطة التي ستعطيك إطلالة مثالية؛ حيث تناسب الأقراط الطويلة الرفيعة صاحبات الوجه الدائري والخدود الممتلئة؛ حيث تساعد في تنحيفه وإطالته، بينما يمكن لصاحبات الوجه الطويل والنحيف، الاستعانة بالأقراط غير المتدلية ذات الحجم الضخم، وتلائمهن أقراط الهوب الرائجة، وإن كنتِ صاحبة وجه ذي شكل القلب؛ فيُفضل أن ترتدي أقراطَ الثريا الطويلة والضخمة؛ لتخلقي توازناً بين الجبين العريض والذقن الرفيع، ولتعتمدي أقراطك حسب تصفيف الشعر؛ فننصحك عند تصفيف شعرك لخلف الأذن باعتماد الأقراط المستديرة.

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