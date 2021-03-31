تنسيقات محتشمة للمحجبات من صوفيا جودسون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - تعتمد البلوجر العالمية من الأصول الأمريكية ومدونة الموضة، صوفيا جودسون، عدة أفكار محتشمة لأزيائها، التي تجمع ما بين اللمسات الشرقية والغربية، ولأنها تلفت الأنظار إليها دائماً بذوقها المميز والمواكب لخطوط الموضة العصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسوف نلهمك اليوم من وحي إطلالاتها عدة أفكار متناسبة مع الحجاب.



إطلالات اللون الأبيض من صوفيا جودسون

تنسيق الفستان الابيض من صوفيا جودسون -الصورة من حسابها على الانستغرام



الأزياء البيضاء دائماً تُعَدُّ ملكة الموضة في مختلف الفصول، لا سيما فصل الصيف، لذا لا تخلو خزانة أي سيدة منها، ولتعتمدي أسلوباً محتشماً على غرار صوفيا جودسون فقد رصدنا لك من وحيها عدة إطلالات؛ حيث تأنقت بتنورة واسعة ومعطف باللون الأبيض مع حجاب أبيض وبلوزة زهرية لإطلالة بسيطة وصيفية مناسبة للشاطئ، وفي مظهر ناعم مواكب للموضة الكلاسيكية أطلت صوفيا بفستان طويل بأزرار أمامية وأكمام منفوخة مع حجاب أبيض وقبعة من القش، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب باللون البيج مزين بالأسود.

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التنانير المطبعة لمظهر ربيعي

اطلالة عملية بالتنورة المطبعة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ الأزياء المطبعة من الصيحات الأكثر رواجاً لفصل الربيع، ولا سيما التنانير، لذا لا تترددي في اعتمادها بأسلوب صوفيا جودسون، التي ظهرت ببليزر وتنورة باللون البيج المطبع بالبني العسلي مع حذاء أحمر بكعب كلاسيكي وحجاب أبيض ناعم، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية تنورة بيضاء مخططة طولياً بالرمادي مع بلوزة سوداء وصديري رمادي، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون لخيار ناعم وأنيق.

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خيارات الأزياء الشتوية من صوفيا جودسون

اطلالة شتوية من صوفيا جودسون -الصورة من حسابها على الانستغرام



تحرص البلوغر صوفيا جودسون على مواكبة خطوط الموضة في معظم إطلالاتها، وللشتاء يمكننا أن نقدم لك بعض الأفكار من وحيها، حيث اختارت في لوك عملي ناعم بلوزة بيضاء مصممة بقماش مطوي مع معطف بني طويل وقبعة عصرية من الجلد لخيار حيادي الألوان، ونسقت في الإطلالة الثانية فستاناً رمادياً ميدي مع معطف من الفرو الرمادي، وأكملت اللوك بحجاب أبيض وبوت من الجلد.

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صوفيا جودسون بفستان سهرة راقٍ

صوفيا جودسون بفستان سهرة راقي -الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة مرحة وراقية، تألقت صوفيا جودسون بفستان سماوي طويل مصمم بقَصَّة واسعة مع حزام من اللؤلؤ للخصر، وطُرز التصميم بالزهور الذهبية في المنتصف للوك راقٍ ومميز، وأكملت مظهرها بحجاب من الشيفون لإطلالة مناسبة للسهرة.

صوفيا جودسون تُعَدُّ من مدونات الموضة المحجبات الأكثر أناقة؛ حيث تتميز بجمع الأسلوب الأنثوي والراقي بلوكات شبابية مواكبة لخطوط الموضة، وعلى مَرِّ السنوات شاهدناها في أجمل الإطلالات المحافظة التي استعرضتها على حسابها الخاص في انستغرام، واليوم نلهمكن عدة أفكار لإطلالات محتشمة لتتألقن على غرارها.

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