عبايات خليجية من المؤثرة الإماراتية منى الملا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً - منى الملا، مدونة إماراتية وبلوغر تنشر الكثير من الصور ليومياتها عبر حسابها على انستغرام، ولكثرة إطلالاتها بـ العبايات الخليجية نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار من وحيها؛ لتتألقن على غرارها في خروجاتكن في الفترة المقبلة.



عبايات سوداء مزينة بالدانتيل

عبايات سوداء مزينة بالدانتيل-الصورة من حسابها على انستغرام



لـ العبايات السوداء المزينة بقماش الدانتيل طابع خاص ومميز لإطلالة كل فتاة، ولتعتمديها في مظهرك بأسلوب أنيق ويومي يمكنك اختيار أسلوب منى الملا، التي تأنقت بعباية سوداء مزينة بتطريز الزهور في أطراف الأكمام ومكملة بقماش الدانتيل في الأطراف، واعتمدت لهذه الإطلالة أسلوب الكاجوال باللون الأحمر، وفي إطلالة أخرى تناسب فصل الربيع ارتدَتْ عباية سوداء مزينة من الأطراف بالدانتيل المورد مع بلوزة بيضاء وتنورة مصممة بعدة طبقات مطبعة لإطلالة جريئة ولافتة.

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عباية ملونة بطبقات متعددة

عباية ملونة بطبقات متعددة -الصورة من حسابها على انستغرام



برزت العبايات الملونة المصممة بطبقات متعددة بأسلوب كبير في خطوط الموضة، ومن وحي منى الملا نلهمك إطلالتها بعباية زهرية مصممة بعدة طبقات مع فستان أحمر وحقيبة من الجلد الأزرق، وأكملت اللوك بحذاء مرصع بالفصوص الفضية اللامعة لخيار لافت وأنيق.

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منى الملا بعباية بأكمام منفوخة

منى الملا بعباية بأكمام منفوخة -الصورة من حسابها على انستغرام



طرحت دور الأزياء الكثير من التصاميم المتنوعة للعبايات المصممة بأكمام منفوخة؛ لإضافة لمسة مرحة لمظهرك، ومن وحي منى الملا يمكنك اتباع عدة تصاميم للعبايات؛ حيث اختارت عباية بيضاء بأكمام منفوخة مع فستان وحجاب باللون الأبيض واكسسوارات فضية لليدين، ونسقت في إطلالة أخرى عباية زهرية بقصة بليسيه مع أكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بفستان بني وحذاء أبيض مع اكسسوارات ذهبية ناعمة.

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العبايات المفتوحة من منى الملا

عباية يومية مفتوحة من منى الملا -الصورة من حسابها على انستغرام



تُعَدُّ العبايات المفتوحة أسلوباً أنيقاً وعصرياً يناسب مختلف المشاوير اليومية، فإن كنتِ ممن يفضلن اتباع هذا الستايل فيمكن لمنى الملا أن تلهمك ببعض الأفكار؛ حيث ظهرت بعباية زرقاء واسعة مع تنورة بيضاء بقَصَّة منسدلة وبلوزة مطبعة، وأطلت بعباية رمادية مزينة بتطريزات لامعة في منتصف التصميم وأكمام متعددة الطبقات مع إطلالة كاجوال بألوان حيادية، وتزينت بـ عباية بيضاء مصممة بموديل ناعم في أطراف الأكمام مع إطلالة كاجوال أنيقة تناسب المظهر اليومي.

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