كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 مارس 2021 01:27 مساءً -

تعد موديلات أساور التنس من قطع المجوهرات الراقية التي تفضل الكثير من السيدات اعتمادها في مختلف إطلالتهن، إذ تمنحهن قدراً من الأناقة والجاذبية.

ومع تعدد تصاميم الأساور الألماس، قد تقع الفتاة في حيرة عند اختيار السوار المناسب لها، وتنسيقها مع باقي قطع المجوهرات، لتكتمل إطلالتها وتضفي عليها سحراً خاصاً.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة تصاميم أساور تنس ألماس راقية بتوقيع أهم الدور العالمية، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة وفخمة.

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تصاميم أساور تنس ألماس راقية بتوقيع أهم الدور

سوار تنس من ديور Dior

سوار تنس من ديور Dior

لإطلالة ناعمة تناسب السهرات المسائية الهادئة، قدمت ماركة ديور Dior هذا التصميم الجذاب، لسوار تنس من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، والألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذا السوار أنها تتمتع بحلقة على شكل نجم من 8 نقاط، ويمكنك ارتداؤها بمفردها أو تنسيقها مع غيرها من قطع المجوهرات، لتضفي على إطلالة من يرتديها أناقة وجاذبية.

سوار تنس من شانيل Chanel

سوار تنس من شانيل Chanel

إذا كنت تبحثين عن سوار تنس أنيق وجذاب بين تصاميم أساور التنس الألماس، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الفخم من شانيل Chanel ، لسوار تنس من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، والألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذا السوار أنه يتمتع بـ5 نجمات مرصعة بالألماس بشكل أنيق، إذ تمنح إطلالة من يرتديه جاذبية وفخامة.

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سوار تنس من تيفاني أند كو Tiffany & Co

سوار تنس من تيفاني أند كو Tiffany & Co



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أكثر فخامة وجاذبية تناسب المناسبات الاجتماعية الكبيرة والسهرات، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من تيفاني أند كو Tiffany & Co ، لسوار تنس من البلاتين والألماس، وأهم ما يميز تصميم هذا السوار أنه يضفي على الإطلالة ككل لمسة أنثوية ورومانسية.

سوار تنس من كارتييه Cartier

سوار تنس من كارتييه Cartier

إذا كنت تبحثين عن تصميم أنيق بين تصاميم الأساور التنس، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من كارتييه Cartier ، لسوار من مجموعة LOVE، من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطاً)، ومرصع بالألماس بقطع بريانت الحديث البراق، يمنح من يرتديه أناقة وفخامة.

سوار تنس من غراف Graff

سوار تنس من غراف Graff

لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة، قدمت ماركة غراف Graff عدة تصاميم من الأساور التنس، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، لسوار من الذهب الأبيض، والألماس.

وأهم ما يميز تصميم هذا السوار أنه يتم عرض الألماس بشكل مستدير في ترصيع بإطار بسيط متعدد الأوجه، مما يمنح صاحبته إطلالة أنثوية ناعمة وجذابة.

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