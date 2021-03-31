فوائد صحية لتهوية المنزل يوميا.. منها الوقاية من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جيدا أنه من الضروري أن يخضع المنزل لفتح النوافذ، حيث تساعد التهوية الجيدة على التخلص من الرطوبة ورائحة التدخين وطهي الطعام، بالإضافة إلى أنها تتحكم في مستويات الحرارة، وتخفف من الرطوبة.

لذلك من الجيد، الحرص على الاهتمام بالتهوية الجيدة، لتجنب إلحاق الضرر بمنزلك وصحتك، ولتجديد الهواء عن طريق فتح أي نوافذ لدخول هواء جديد من خارج المنزل لداخله.

وفي السطور التالية، يوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أبرز الفوائد الصحية لتهوية المنزل:

- الوقاية من الفيروسات التنفسية:

يساعد تهوية المنزل جيدا في الوقاية من جميع الفيروسات التنفسية، نظرا لأن وجود تيارات هوائية داخل المنزل، تحفز على طرد هذه الفيروسات العالقة في الجو.

- التخلص من مسببات الحساسية:

يعتبر من الأمور المهمة لتهوية المنزل، حيث تؤدي دخول أشعة الشمس إلى المنزل يوميا إلى التخلص من مسببات الحساسية التي تتمثل في الطفيليات، وعث الفراش.

- فيتامين د:

كما تساهم التهوية المصاحبة بأشعة الشمس، احتواء جسم الإنسان بالكثير من فيتامين د المهم لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.