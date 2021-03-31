بخطوات بسيطة.. يمكنك تجهيز الجزر المخلل قبل حلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد ربات البيوت على تجهيز الأطعمة والآكلات استقبالا بحلول شهر رمضان الذي يوافق فلكيا يوم 13 إبريل المقبل، وتعد المخللات من المقبلات التي يتم تناولها بصورة كبيرة على مائد الإفطار.

لذا نذكر لك طريقة لتجهيز المخللات قبل حلول شهر رمضان، ومن بينها "الجزر المخلل"، وفق لما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يذاع على شاشة "سي بي سي سفرة".

المقادير:

- جزر.

- ملح.

- خل.

- ماء.

- ثوم.

- ورق لورا.

- حبهان فصوص.

- فلفل أخضر.

طريقة التحضير:

- احضري برطمان زجاجي وضعي به الجزر المتقطع إلى أجزاء صغيرة.

- ضيفي عليه 2 أعواد من الكرفس، وثمرة فلفل أخضر، فص ثوم، حيث تعطي هذه الأطعمة نكهة لذيذة للمخلل.

- ضعي الفلفل الأسود، ورق اللورا على المكونات السابقة، وبعد ذلك ضعي كمية الجزر المتبقية.

- وفي وعاء ضعي لتر من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح، وربع كوب من الخل، وقلبيهم جيدا ثم ضفيهم على المكونات السابقة.

- وبعد 15 يوم، يصبح الجزر المخلل أكثر نضجا وجاهزا للتقديم والتناول.