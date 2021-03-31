6 نصائح لأجمل خصلات مجعدة في الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد فصل الربيع موسم بداية ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى مزيد من العناية بالشعر استعدادا للتغيير، الذي يتعرض له الشعر في فصل الصيف. لذا يعد الربيع الوقت المثالي لتقييم روتين العناية المتبع بالشعر وإعادة النظر فيه.

تؤثر الحرارة والرطوبة على الشعر تأثيرا كبيرا وتتسببان في مشكلة هيشان الشعر، التي يبدو معها الشعر جافا ومتمردا، وعادة ما تبدأ هذه المشكلة في الظهور مع وقت الربيع حيث بدايات ارتفاع معدلات الحرارة والرطوبة وتصبح الحاجة ملحة إلى نظام عناية جديد.

تعرف صاحبات الشعر المجعد بشكل طبيعي هذه المشكلة جيدا وتعرفها كذلك ريم يسعد مؤسسة منصة Curlshops.com، والتي واجهت تحدي الشعر المجعد طوال سنوات قبل أن تكتشف الحلول الفعالة لكل مشكلات هذا النوع من الشعر.

تشارك ريم، سيدة الأعمال الشابة، نصائحها الست الأفضل لمواجهة تأثيرات الحرارة على الشعر المجعد ومنحه التغذية اللازمة حتى تظهر خصلاته بإطلالة الصحة والتألق في الربيع وما بعده:

1. قص أطراف الشعر

يُنصح بقص أطراف الشعر كل 6 أو 8 أسابيع؛ لأن ذلك يساعد على سهولة التسريح وفك التشابك، كما أنه يساعد على الحد من التقصف وتساقط الشعر. الخصلات مهذبة الأطراف تبدو أكثر كثافة وقوة وصحة.

2. تغيير منتجات العناية بالشعر

الزيوت وأنواع الزبدة الثقيلة (مثل زيت الخروع وزبدة الشيا) فعالة للغاية في حفظ الرطوبة في الشعر خلال أشهر الشتاء الباردة، ولكن مع قدوم الربيع وارتفاع معدلات الرطوبة في الجو، من الأفضل استخدام الزيوت الخفيفة مثل الأفوكادو والجوجوبا.

3. الحماية من الشمس

يحتاج الشعر إلى الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بنوعيها UVA وUVB تماما كما تحتاج إليها بشرتك. يمكن أن يتسبب التعرض للشمس لفترات طويلة في تلف الشعر، الذي يظهر في صورة فقدان اللون والجفاف والضعف، وإصابة أطراف الشعر بالتقصف والترقق والهيشان.

ينصح بارتداء غطاء للشعر مثل قبعة أو وشاح حريري عند الخروج في الشمس، كما ينصح باستخدام منتجات العناية بالشعر الطبيعية، التي تحتوي على مكونات تبقى في الشعر لحمايته من أشعة الشمس الضارة.

4. استخدام شامبو منقي بعد الأنشطة الخارجية

لمحبات أحواض السباحة في الربيع، ينصح باستخدام شامبو منقي في روتين العناية الخاص بك مرة كل شهر لإزالة الكلور، الذي يوضع في ماء حوض السباحة وغيره من المواد الكيماوية الضارة، التي يمكن أن تعلق في خصلات شعرك.

5. طريقة غسل الشعر بالبلسم فقط "Co-Wash"

هي طريقة يستخدم فيها البلسم لتنظيف الشعر وإزالة الأوساخ والزيوت والمواد المتراكمة. وتحتوي أنواع البلسم والمرطبات المستخدمة في طريقة "Co-Wash" على خواص أكثر ترطيبا للشعر ونسب أقل من المنظفات القاسية، التي تنزع الترطيب الطبيعي من الشعر. يمنح بلسم غسيل الشعر بهذه الطريقة تنظيفا لطيفا للشعر وفروة الرأس بدون التسبب في الجفاف.

6. استخدام إكسسوارات الشعر

الخصلات المجعدة طبيعيا رائعة وجذابة والاهتمام بتزيينها بإكسسوارات الشعر المناسبة يمنحها إطلالة أكثر جمالا. استخدمي ربطات الشعر والإكسسوارات المختلفة والورود لتجربي إطلالات جديدة في الربيع، شهر الجمال والألوان المبهجة والتغيير.