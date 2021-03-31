قدّمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل صينية خرشوف بالبسلة والجزر، من خلال برنامجها «اتفضلوا معانا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل صينية خرشوف بالبسلة والجزر

خرشوف فريش

بسلة بالجزر

لحمة مفرومة

بصل مبشور

جوزة الطيب

سبع بهارات

طماطم مبشورة

مرقة خضار

ثوم وبصل بودرة

ذرة

فصوص ثوم

بصل حلقات

أرز أبيض مستوي

طريقة تحضير صينية خرشوف بالبسلة والجزر

تشوح اللحمة والبصل في زيت على النار وتتبل بملح وفلفل وجوزة الطيب وتترك على النار حتى تتعصج

تشوح البسلة والجزر في زيت وثوم على النار ثم يضاف قليل من الماء

تشوح الذرة في زبدة وثوم وتتبل ببهارات ثم يضاف الخرشوف واللحمه المعصجة والبسلة والجزر

للبشاميل

يشوح الدقيق في زبدة ثم يضاف اللبن والكريمة ويقلب الخليط حتى يتقل القوام وتتبل بسبع بهارات وجوزة الطيب

يخلط الأرز بكريمة

يدهن قاع البايركس بالبشاميل ثم يضاف خليط الأرز بالكريمة ثم طبقة الخضار باللحمة المفرومة ثم يضاف طبقة الأرز بالكريمة ثم يغطى بالبشاميل

ثم يدخل الفرن حتى تمام الطهي ويقدم بالهنا