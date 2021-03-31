بعد التحذير من تناولها في الشارع.. طريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحذيرات عدة أطلقها أخصائي تغذية الدكتور محمد سامي، حول تناول «الكفتة والحواوشي» التي يقدمها البائعون بأسعار زهيدة تتراوح بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للرغيف الواحد، مطالبا المواطنين بالامتناع عن شرائها خلال حديثه لـ«الوطن»، لأنها تُصنع في الغالب من لحوم الحمير والكلاب التي يتم خلطها بالتوابل، وسط تساؤلات عن الوصفة الأصلية لتحضيرها في المنزل.

وفيما يلي طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير كفتة الحاتي

لحمة مفرومة

بصل

البهارات السبعة

بقدونس

طماطم

زيت

ملح

فلفل

طريقة تحضير كفتة الحاتي

- في الخطوة الأولى لا بد من فرم البصل جيدًا، للحصول على ماء البصل، التي يتم خلطها مع البهارات والملح والفلفل.

- إضافة الخليط السابق إلى اللحمة المفرومة، وتركه عدة ساعات.

- تشكيل اللحمة المفرومة على هيئة أصابع، ووضعها في أسياخ.

- عصر الطماطم جيدا وخلطتها ببعض من ماء البصل لغمرها في أسياخ الكفتة، ثم وضعها على شواية ساخنة، حتى تنضج.