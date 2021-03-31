إطلالات ياسمين صبري من جورجينا لـ كيم كارداشيان الغلابة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم كيم كارداشيان قائمة تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بسبب أحدث جلسة تصوير الفنانة ياسمين صبري التي تم تشبيهها بنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، حيث ظهرت خلال تلك الجلسة بلوك مختلف عن المتعاد، ما جعل متابعيها يصفونها بـ«كيم الغلابة».

ويأتي مصطلح «كيم الغلابة» عقب شهور من إطلاق اسم «جورجينا الغلابة»، لاعتقاد البعض بتشابهها مع عارضة الأزياء جورجينا، صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

تفاصيل جلسة ياسمين صبري الأخيرة

وأطلت ياسمين صبري في جلسة التصوير الأخيرة، بمكياج سموكي يعتمد على الكونترونج، مع كحل أبيض وآيلانير أسود، فضلا عن روج نود، مع تسريحة مرفوعة وشعر طويل منسدل يحمل بعض التموجات، مع أزياء فاتحة اللون من الستان، والتي جاءت على هامش تصويرها إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

وسرعان ما انهالت عليها مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات من بينها: «بقيتي النسخة المصرية من كيم»، و«إنتي ياسمين صبري؟!.. شكلك مختلف»، و«أنتي من النهارده كيم كارداشيان الغلابة».

إطلاق اسم «جورجينا الغلابة» على ياسمين صبري

وسبق أن تصدر «جورجينا الغلابة» ترند تويتر في العام الماضي، بسبب اعتقاد البعض تقليد الفنانة المصرية لعارضة الأزياء الأجنبية في وضعيات التصوير والمكياج.

وفي نوفمبر الماضي، لفتت الفنانة ياسمين صبري، وعارضة الأزياء جورجينا، الأنظار، لظهورهما بإطلالتين متشابهتين، عبر حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ياسمين صبري بقميص ناعم فاتح اللون داخل سيارتها، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بالتزامن مع ظهور صديقة كريستيانو رونالدو، بإطلالة مشابه مع الاعتماد على المكياج نفسه، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، ومن بين التعليقات: «ياسمين صبري وجورجينا فولة واتقسمت نصين».