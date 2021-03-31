في عيد ميلاد إيمي سمير غانم.. حكاية 4 شائعات لاحقتها: مرض وحجاب وطفلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، التي تميزت بخفة دمها واكتسبت حب جمهورها من أدوارها الكوميدية، لكن في الوقت ذاته ومثل باقي الفنانات لاحقتها أيضًا عدد من الشائعات كان آخرها هو اعتزالها وارتدائها للحجاب.

ويرصد «هن» أبرز الشائعات التي لاحقت الفنانة إيمي سمير غانم.

لبست الحجاب

«وحشتوني.. النهاردة هيكون أول يوم ليا بالحجاب» تعليق على صورة للفنانة إيمي سمير غانم، من حساب منسوب باسمها ظهرت من خلاله مرتدية الحجاب، ما تسبب في جدل وانتشار شائعة حول اعتزالها الفن والتزامها بالحجاب، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا جعلها تتصدر محركات البحث، لكن تصريحًا مقتضبًا من الفنانة إيمي سمير غانم، أوضحت خلاله حقيقة الأمر، وأنه ليس إلا شائعة جديدة تلاحقها، وأن الحساب المنشور منه الصورة لم يكن سوى «أكاونت وهمي» ولا يمت لها بصلة.

انفصلت عن حسن الرداد

في منتصف العام الماضي، خرجت شائعة انفصال إيمي سمير غانم عن زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يخرج الإعلامي رامي رضوان، حاسمًا الجدل حول هذه الشائعات، إذ نشر عبر صفحته على «فيس بوك» صورة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، معلقًا عليها: «حبايبي الغاليين».

عندها طفلة اسمها كنزي

وفي وقت سابق، وخلال لقاء إعلامي مع الفنان حسن الرداد في برنامج «mbc trending» على قناة «mbc»، تحدث وقتها عن الشائعات التي تلاحقه هو وزوجته «إيمي»، كان من بينها أيضًا أخبار عن حملها وإنجاب ابنة لها.

وتحدث حسن الرداد، خلال لقائه في البرنامج عن الشائعة «أنا متفهم الأمر.. طالما فيه ناس محبوبة والناس عاوزه تعرف أخبارها، فبيكون فيه أخبار وشائعات طول الوقت، لكن المفروض يكون الكلام عن مواضيع حقيقية».

وتابع «الرداد»: «الكلام في الأول كان عن إيمي حامل، وبعدين قالوا خلفنا بنت اسمها كنزي، وهكذا، أنا حاليا بتجاهل مثل هذه الأمور، ولا أنفيها».

مرض خطير

من الشائعات التي لاحقت «إيمي»، إصابتها بمرض خطير، وفي ظهورها مع برنامج «تعاشب شاي»، مع الفنانة غادة عادل، خرجت باكية موضحة أنها فوجئت بانتشار أخبار كثيرة عن إصابتها بمرض خطير: «الموضوع بدأ من حضوري فرح عمرو يوسف، بعدها اتفاجئت بانخفاض وضعف مناعتي وفضلت في البيت ثلاثة شهور».

وتابعت: «خلال التلات شهور دول أصيبت بالأنيميا وانخفاض الهيموجلوبين، وارتفاع درجة حرارة، والعديد من الأعراض الأخرى»، مشيرة إلى انزعاجها الشديد من الشائعات التي أطلقت عليها خاصة تداول أخبار عن إصابتها بمرض خطير.