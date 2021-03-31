«ريحتها وحشة ومسكَّرة».. معلومات عن لحم الحمير بعد تحذيرات من «كفتة الشارع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«غالبا بتكون لحوم حمير مخلوطة بالتوابل».. بتلك الكلمات يحذر أخصائي تغذية الدكتور محمد سامي، من تناول «الكفتة والحواوشي» التي يقدمها البائعون بأسعار زهيدة تتراوح بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للرغيف الواحد، مطالبا المواطنين، خلال حديثه لـ«الوطن»، باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم تناول الوجبات من أماكن غير موثوقة لا تنفذ التدابير التي نصتها وزارة الصحة.

مواصفات لحم الحمير

تسببت تلك التحذيرات في تساؤلات حول مواصفات لحم الحمير، وآليات التفريق بينها وبين اللحوم العادية.

وبدورها، أوضحت الدكتورة نادين العمروسي، الطبيبة البيطرية، لـ«الوطن»، أن لحوم الحمير لها رائحة كريهة فذة، على عكس اللحم البقري أو الجاموسي.

طبيبة بيطرية: لحم الحمير ريحته بشعة وطعمه مسكَّر

وأضافت: «اللي يأكل لحم الحمير يحس إن طعمها مسكَّر»، مضيفة أن لون اللحم يميل إلى البني القاتم، بالإضافة إلى ظهور خطوط الألياف والعضلات بشرائح اللحم.

وأشارت الطبيبة البيطرية إلى أن لحوم الحمير خالية تماما من الدِهن، على عكس اللحوم البقرية ذات اللون الأحمر والدهون الصفراء، أو لحوم الجاموس التي تتميز باللون الأحمر القاتم، والدهون البيضاء.

وأردفت، أنه على الرغم من رائحتها البشعة للحم الحمير، إلا أنه لا يمكن التعرف عليها في حالة خلطها بالملح والتوابل والبهارات، مع بعض قطع اللحوم الحمراء.

تفاصيل تحذير طبيبة تغذية من رغيف الحواوشي وسندوتش الكفتة في الشارع

يشار إلى أن أخصائي تغذية الدكتور محمد سامي أخصائي التغذية، أكد أن رغيف الحواوشي وسندوتش الكفتة الذي يباع في عربات الأكل والشوارع والمقاهي الشعبية بأسعار منخفضة غير آمن وغير صحي، لأن صاحبه لا يتبع الإجراءات الخاصة لوزارة الصحة، وهو مكون من اللحوم الفاسدة ويضاف عليه توابل لإزالة رائحة العفن، مضيفا «تكون أغلب تلك اللحوم مجمدة ومنتهية الصلاحية ولحوم حمير».