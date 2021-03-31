أول تعليق من «تيتو» شقيق زوج إسراء عماد: ربنا هيظهر الحق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برز اسم «تيتو» شقيق الزوج المعتدي على زوجته بالإسكندرية وخطيبته في الأيام الماضية، حيث كانا طرفًا في الخلافات التي أدت لقيام الزوج محمد الشهير بـ «ميدو»، بطعن زوجته إسراء عماد وضربها بشكل مبرح، وهي القضية التي أثارت الرأي العام في مصر، بعدما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وعلق شقيق زوج إسراء عماد فتاة الإسكندرية ضحية الاعتداء بطعنات من قبل زوجها على الواقعة من خلال خاصية «الإستوري»، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يظلم واللي يقول كلام محصلش وربنا هيظهر الحق من عنده إن شاء الله ربنا كريم مش على كيف حد».

كانت إيمان حبشي مصطفى، عمة الضحية إسراء عماد، في تصريحات لـ«هُن»، «إن الأخوين (ميدو وتيتو) قاما بوضع إسراء في التاكسي الذي تملكه والدتهما وفرا بها من المكان وكانت تتألم وتدفع الزجاج بقدميها وهي غارقة في دمائها وفي هذه اللحظة قال لها سافصل راسك عن جسدك وطلبت منه أن ترى ابنها قبل أن تموت وأن ينقذها ويذهب بها إلى المستشفى».

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في الواقعة التي شهدتها مدينة الإسكندرية وأثارت جدلًا كبيرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر النيابة العامة قرارا بإلقاء القبض على الزوج محمد الذي أحدث جروحا خطيرة في أنحاء متفرقة من جسد زوجته إسراء البالغة من العمر 18 عامًا، حيث قررت حبسه وأحد أقاربه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بالشروع في قتل زوجته.

أول تصريح من أسرتها.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على «إسراء عماد» من زوجها وشقيقه: زوجوها وهي طفلة

وكشف الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، عن تحسن الحالة الصحية لإسراء عماد، التي اعتدى عليها زوجها بمعاونة شقيقه، مشيرا إلى رعايتها داخل المستشفى بعد إجراء الجراحات المطلوبة وتقديم الرعاية اللازمة لها بعد وصولها في حالة صعبة.

وأضاف «فاروق»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الحالة الصحية لإسراء استقرت، مؤكدا عرضها على الطبيب ومن الممكن خروجها من المستشفى قريبا.