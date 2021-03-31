أسرة فتاة طريق الجلالة ترفض الظهور إعلاميا: «منزعجون من الضغط الإعلامي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قضية وفاة فتاة عشرينية على طريق الجلالة، في حادث سير تشغل الرأي العام المصري، وسط حالة من الغموض حول ملابسات الحادث، وما إذا كان انتحارا أم أنه بسبب عطل في سيارة الراحلة، في ظل عدم إدلاء الأسرة بتصريحات صحفية حتى الآن حول ذلك الأمر، والاكتفاء بأقوالهم الرسمية في النيابة العامة.

رفض أسرة الراحلة الحديث مع وسائل الإعلام

وعلمت «الوطن»، أن أسرة الفتاة أبلغت جميع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام خلال هذه الأيام، حيث أكد مصدر على انزعاج الأسرة من التداول الواسع للقضية في وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف مصدر مقرب من أسرة الراحلة خلال حديثه لـ «الوطن»: «هم مضايقين جدا من الضغط الإعلامي عليهم إنهم يظهروا.. ونفسهم الناس تبطل كلام عليهم.. هم في مصيبة كبيرة دلوقتي.. والإعلام بيضغط عليهم أكتر بالإلحاح في الظهور وبالمواضيع الكتير عن البنت»، مشددا على أن الأسرة في حالة انهيار وذهول من الموت المفاجئ للفتاة، موضحا أن ما حدث كان حادثا وليس انتحارا، بدليل محاولتها تفادي أكثر من سيارة.

وتابع المصدر: «ممكن لما يفوقوا شوية يقدروا يتكلموا ويغيروا رأيهم».

تفاصيل حادث طريق الجلالة

صرحت النيابة بدفن جثمان الفتاة، صاحبة السيارة، بالإضافة إلى تفريغ جميع الكاميرات الموجودة على طريق الجلالة، التي تواجدت عليه السيارة للبحث عن أي صور جرى التقاطها للسيارة قبل احتراقها، لمعرفة أرقام لوحاتها، ومن ثم معرفة هوية صاحبتها، والتي اتضحت بعد التحريات.

وأوضح المصدر، أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عنها، وبعد الفحص، تبين احتراق السيارة الملاكي بالكامل، بالإضافة إلى تفحم جثة الفتاة التي كانت تقودها.

تؤكد صديقة الراحلة خلال حديثها لـ«الوطن»: «البنت طبيعة جدًا ومفيهاش حاجة»، مرجحة أنها قد تكون سيارة والدتها وليست سيارتها الخاصة.