القاهرة - سمر حسين - أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي خصه الله عز وجل، بعباداته المختلفة والمميزة، ما بين الصيام والتعبد، وغيرها، وخلال هذا الشهر الفضيل، تحرص النساء على ارتداء الملابس الفضفاضة والتي تتناسب مع روحانيات الشهر الكريم، ويرصد «هُن» خلال هذا التقرير، مجموعة من أبرز أزياء شهر رمضان 2021.

أزياء شهر رمضان 2021

وتنوعت الإطلالات التي جاءت ضمن مجموعات أزياء رمضان 2021، حيث اختلفت الأقمشة وألوانها وقصاتها.

كما جاءت الأزياء طويلة وفضفاضة كي تتناسب مع أجواء وروحانيات الشهر الفضيل، فضلا على تنوع ألوانها التي تتماشى أيضا مع الأجواء الصيفية.

أزياء توم فورد لخريف 2021 «صور»

يعد «توم فورد» أحد أشهر الأسماء في عالم الموضة، لكنه عانى من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يقيم عرض أزياء خريف 2021، واختار «CFDA» ليكون هو المكان الختامي المختصر لأسبوع الموضة في نيويورك هذا الموسم، حيث يعيش «فورد» الآن في لوس أنجلوس، لكن ستوديو التصميم الخاص به لا يزال في لندن، ما يجعل تصاميمه صعبة في الوقت الحالي.

وتأتي تلك المجموعة بعد سنة كاملة من الإغلاق التام في الموضة.

وقد كان استحضر توم فورد مجموعة نسائية تعكس قواعد الملابس الجديدة، من بينها تصميم ملاس الدانتيل مع الجينز المبيض، وأخذت بعض الفساتين تصميمها إما من الملابس الرياضية المطاطة أو الملابس الداخلية.

وقدم توم فورد، سروالا جديدا جرى ارتداؤه مع كنزات بياقة مدورة وسترات منفوخة أو سترات طيار أوفرسايز، وقدم أطقما بلون موحد.

وكشف «فورد» إن السترات الضخمة والملابس الداخلية ظهرت من إعلان للملابس الداخلية يتذكره منذ شبابه، بحسب مجلة فوج، وأضاف: «هذا يشبه الأشياء التي كانت الشابات تفعلها طوال الصيف الماضي في نيويورك، اللاتي يرتدين البيكيني والقمصان الصدرية مع الجينز الفضفاض والتنانير الطويلة في الشارع».