إدوارد وأبو القمصان وسالي فؤاد ضيوف ختام مشروع مشاركة وقيادة الفتيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقيم أمس الاثنين، الحفل الختامي لمشروع «مشاركة وقيادة الفتيات»، والذي تنظمه هيئة «بلان انترناشيونال ايجيبت» برعاية سفارة هولندا بالقاهرة، والذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة ممثلين عن 5 وزارات مصرية.

حضر الحفل الفنان إدوارد، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، والإعلامية سالي فؤاد، ومها عقروق مديرة البرامج بهيئة بلان انترناشيونال إيجيبت، وإنجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي، وأسماء زغلول مديرة مشروع مشاركة وقيادة الفتيات، بجانب عدد من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة والأوقاف والتعليم والصحة بالمناطق المستهدفة بالمشروع، بحضور عدد من فتيات وشباب المشروع من جمعيات المحافظات المستهدفة وهي البحيرة وقنا والجيزة والقليويية.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الجمعيات الشريكة في المشروع وهي: الجمعية النسائية لتنمية المرأة الريفية بحجازة، وجمعية تنمية المرأة الريفية بالكوم الأحمر، والجمعية الخيرية الإسلامية بالنخلة البحرية، جمعية دسونس أم دينار الخيرية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيل شيحة، وجمعية تنمية السياحة بدهشور، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالشوبك، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بنوى.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة نهاد أبو القمصان لدورها الفعال في دعم حقوق المرأة والفتاة وأنشطة المشروع. كما تم تكريم شركاء المشروع والقيادات الحكومية التي ساهمت في إنجاح المشروع.

وعرض الحفل قصص نجاح من الشابات والشباب المشاركين في المشروع وتقديم عرض مسرحي من الشباب حول أبرز القضايا التي تؤثر على حياتهم.