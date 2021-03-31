جار يعتدى جنسيا على طفلة بكرداسة.. ووالدتها: كانت خايفة تقولي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شقة مجاورة لشقتها تأخذها براءتها للعب مع طفلة أخرى من نفس عمرها، ولم يتوقع أحد أن تواجه الطفلة «أسيل» ذات الـ 8 أعوام انتهاكاً جسيماً وتعديا جنسيا بشكل كامل أكثر من مرة من قبل جارها مستغلًا براءتها ودخول منزله للعب مع ابنة أخته ليفعل بها هذا الإيذاء والانتهاك.

تروي «إيناس» والدة الطفلة الضحية تفاصيل الواقعة قائلة: «لم أكن على علم بما حدث من اعتداء جنسي على بنتي لكني لاحظت خوف ابنتي أسيل من الذهاب إلى السوبر ماركت المجاور لنا حتى أخبرتني شقيقتي الصغرى ندى وعمرها 13 عامًا، بأن أسيل تخاف من الشاب (عادل) الذي يعمل في السوبر ماركت والمقيم أيضًا في العقار نفسه الذي نسكن فيه بمنطقة كرداسة بالجيزة».

اعتداء جنسي

وتقول الأم في تصريحات لـ «هُن»: «لم أكن أتوقع أن أسباب خوف أسيل من الذهاب إلى السوبر ماركت مثل كل الأطفال للشراء له علاقة بتعديه عليها جنسيًا أكثر من مرة، فـ عادل هو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، ويسكن في نفس العقار، والاعتداء الجنسي حدث بشكل كامل في الشقة التي يسكن فيها لأكثر من مرة».

وتضيف الأم: «أسيل ابنتي ذات الـ 8 أعوام تتردد على منزل عادل بحكم صداقتها مع ابنة أخته وهي في سن مقاربة لها وتذهب بشكل دائم للعب معها، وكان يستغل عدم وجود أي شخص في المنزل ليعتدي عليها».

الطفلة الضحية لم تبح بالواقعة خوفًا من العقاب

وتتابع: «لم تبح أسيل بما حدث لها منذ أول مرة فهي كانت تعتقد أنني سوف أعاقبها ولا نعرف متى وقت المرة الأولى التي تعرضت فيها لتعدي جنسي لكن منذ أيام أخبرتني أختي ندى بأن ابنتي حكت لها تفاصيل ما تعرضت له من جارنا».

تكرر خوفها من الذهاب إلى مكان عمل الضحية بسوبر ماركت

وتكشف والدة الضحية: «بعدما لاحظت تكرار خوفها من الذهاب إلى السوبر ماركت وأصريت على معرفة الأسباب قررت ندى شقيقتي أن تبوح بما حدث وقالت لي نقلًا عن ابنتي أسيل إنها أشارت إلى المنطقة التناسلية بعد آخر واقعة تعدي جنسي وحكت تفاصيل جريمة التعدي الجنسي وذكرت المكان ولم تستطع أن تتذكر متى كانت المرة الأولى».

لم تظهر عليها علامات اعتداء جنسي

وتختتم إيناس حديثها قائلة: «لم تظهر أي علامات اعتداء جنسي عليها كالدماء أو غيرها لكنها كانت دائمًا ما تشتكي من شعور بحرقان في المنطقة التناسلية ذهبت بعدها إلى عيادة خاصة للكشف على حالتها واتضح أنها تعرضت لاعتداء جنسي بشكل كامل أكثر من مرة، كما تعرض غشاء البكارة إلى قطع بجانب أننا حررنا محضرًا بالواقعة بقسم كرداسة ويحمل رقم 1491/2021 ومازلنا في انتظار تقرير الطب الشرعي خاصة أن الشاب لاذ بالهرب بعد الواقعة ولم يتم ضبطه حتى الآن».