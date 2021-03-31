متحف جديد يسلط الضوء على فن الإنويت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت هيئة السياحة بولاية "مانيتوبا" الكندية عن تدشين متحف جديد بعاصمة الولاية "وينيبيج"، والذي يسلط الضوء على فن الإنويت، وهم السكان الأصليين في القطب الشمالي الكندي.

وأوضحت هيئة السياحة أن المتحف الجديد يعد جزءا من معرض وينيبيج للفنون، مشيرة إلى أنه يعرض أكبر مجموعة عامة في العالم من فن الإنويت المعاصر والتقليدي المعروف باسم QAUMAJUQ، والذي يعني «إنه مشرق، مضاء».

وتشمل المجموعة أكثر من 14 ألف قطعة معروضة تتنوع بين المنحوتات والمطبوعات والرسومات وأعمال الخزف والمنسوجات.