التهاب المفاصل يهاجم مرضى الصدفية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن مرض الصدفية كثيرا ما يقترن بالإصابة بالتهاب المفاصل فيما يعرف بالتهاب المفاصل الصدفي.

وأوضحت الجمعية أن التهاب المفاصل الصدفي يحدث عندما يبدأ جهاز المناعة بمهاجمة الخلايا والأنسجة السليمة، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل، مشيرة إلى أن سبب ذلك ليس معلوما حتى الآن.

وتتمثل أعراض التهاب المفاصل الصدفي في تورم أصابع اليد والقدم وظور بقع حمراء مستديرة وحادة الحواف وبارزة بعد الشيء، والتي ينتج عنها قشور باللون الأبيض المائل للفضي وتتسبب في حدوث حكة. وغالبا ما تظهر هذا البقع في منطقة المرفقين والركبتين أو حول سرة البطن أو بفروة الرأس.

ويمكن أيضا أن يزداد سُمك الأظافر ويتحول لونها إلى الأصفر أو قد تنفصل عن الأصابع، بالإضافة إلى آلام بالمفاصل أو تورمات أو تصلب المفاصل في الصباح.

وأشارت الجمعية إلى أنه لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الصدفي؛ لذلك ينصب التركيز على السيطرة على الأعراض ومنع تلَف المفاصل.