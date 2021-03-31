الطريقة الصحيحة للعناية بالأثاث الجلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الرابطة الألمانية لصناعة الأثاث إن الأثاث المصنوع من الجلد يحتاج إلى عناية خاصة لحمايته من الجفاف والخشونة والتشقق، ومن ثم الحفاظ على رونقه وقيمته العالية.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي في البداية تنظيف الأثاث الجلدي لتخليصه من فتات الطعام، الذي قد يتسبب في حدوث خدوش بالجلد بفعل الاحتكاك. ويمكن شفط الفتات بواسطة مكنسة كهربائية مزودة بفوهة مخصصة للأثاث المنجد، مع مراعاة ألا تزيد قوة الشفط عن 500 وات.

أما الغبار الدقيق فيمكن التخلص منه بواسطة منشفة قطنية مبللة بعض الشيء.

وبعد التنظيف السليم، ينبغي العناية بالأثاث الجلدي بواسطة كريم أو حليب مخصص للعناية بالجلد، مع مراعاة عدم استخدام الأثاث لمدة يومين حتى يجف مستحضر العناية جيدا، وإلا فقد تتكون طيّات وتجاويف قبيحة المظهر.