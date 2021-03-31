محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

توجد الكثير من الوصفات العلاجية المنزلية التي يمكن استخدامها لتطويل شعرك، ومن أكثر التقنيات المثيرة للاهتمام التي قد تساعدك في الحصول على شعر كثيف هي فرك الأظافر لمدة 5 — 10 دقائق يومياً، حيث هذا العلاج البديل يساعدك في التعامل مع مشاكل مختلفة مثل فقدان الشعر والقشرة.

وهنا نستعرض في السطور التالية، كيف يمكن لفرك أظافرك لـ10 دقائق يومياً أن يحفز نمو شعرك، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت" الأمريكي.

- قد يحفز نمو الشعر

وفقاً لطريقة العلاج الصينية بنقاط الضغط، فإن نهايات الأعصاب الموجودة في أطراف الأصابع مرتبطة بفروة الرأس، لذا عندما تفرك أظافرك ببعضها، فإن الاحتكاك سيؤثر في أعصاب فروة الرأس، وبالتالي يزيد تدفق الدم ويحفز نمو الشعر.

- يقلل من تساقط الشعر

يقول المختصون في الطب البديل أنك لو مارست عادة فرك الأظافر بانتظام، فقد يبطئ هذا عملية تساقط الشعر من 3 إلى 6 أشهر، كما أن زيادة تدفق الدم لفروة رأسك تساعد أيضا في حل مشاكل أخرى كذلك، مثل القشرة والشيب المبكر.

- تجديد بصيلات الشعر

حين تقوم بفرك أظافرك بنشاط وبجدية، فإن هذا يحفز المخ لكي يرسل إشارة لإعادة إحياء بصيلات الشعر الميتة والتالفة، ما قد يعزز تطويل شعرك في مدة 6- 9 أشهر.

متى يجب تجنب هذه العادة؟

فرك الاظافر هو تمرين يوجا فعال لا يحتاج لأي معدات خاصة، ومع ذلك، فإنه لا ينصح بممارسة هذه العادة لمن يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب أو للنساء الحوامل، لأنه قد يزيد ضغط الدم.

كيف يمكن فرك أظافرك لكي ينمو الشعر؟

- أغلق يديك على شكل نصف قبضة.

- تأكد من أن إصبعي الإبهام متجهين للخارج.

- اترك أظافرك تلمس بعضها ثم حكّها ببعضها بقوة.

- استمر في فركها لمدة تتراوح من 5 لـ10 دقائق متواصلة.