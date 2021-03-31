الامارات | تأجيل موعد الجولات التأهيلية لبطولة «فزاع لليولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد الجولات التأهيلية لبطولة «فزاع لليولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل موعد الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة 2021-22 إلى يوم الأحد الرابع من أبريل المقبل. وستستمر التصفيات لمدة ثلاثة أيام، وذلك حتى السادس من أبريل المقبل. وتقام منافسات الجولات التأهيلية هذا الموسم مباشرة على أرض قلعة الميدان في القرية العالمية بدبي، من الساعة الخامسة مساءً.

وكان من المقرر أن تقام الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة في نسختها الـ22 والنسخة الـ17 من برنامج الميدان، في مطلع الشهر إلا أن الموعد تأجل إلى السادس من أبريل المقبل.

وأكدت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي أواديسيان، أن التغيير جاء وفقاً للحداد الرسمي الذي تشهده الدولة عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، وأضافت: «لأول مرة منذ إطلاق البطولة والبرنامج تقام تصفيات اليولة على أرض الميدان، الأمر الذي سيضفي حماسة ورهبة لدى المنتسبين لخوض الجولات التأهيلية، ويكشف النقاب عن قوة هذه المسابقة، وحجم التحديات التي يخوضها المتسابقون كل موسم، كما أنها خطوة تحقق حُلم الكثيرين في الوجود على أرض هذا الحدث السنوي الضخم، وعلى الرغم من التأجيل، فقد بقيت الفرصة متوافرة بفضل تمديد القرية العالمية لأيام عملها، ما أتاح مجدداً، فرصة حقيقية للمركز واليويلة، لإقامة هذه التصفيات في وقت مبكر استعداداً للموسم المقبل».

وعلى المشاركين الراغبين في الانضمام إلى النسخة المقبلة من البطولة التسجيل لخوض الجولات التأهيلية في قلعة الميدان بالقرية العالمية في دبي، من الساعة الخامسة مساءً، بالحضور شخصياً وإحضار صورة من الهوية.

ضوابط «كوفيد-19»

تقام الجولات التأهيلية وسط ضوابط وإجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، وذلك وفقاً للتدابير المتبعة في الدولة، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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