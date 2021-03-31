الامارات | «سيدات أعمال دبي» يعلن بدء الدورة الثالثة من«التوجيهي الإرشادي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال دبي» يعلن بدء الدورة الثالثة من«التوجيهي الإرشادي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس سيدات أعمال دبي عن بدء الدورة الثالثة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس لعام 2021، بمشاركة قياسية هي الأعلى منذ إطلاق البرنامج، بلغت 45 سيدة أعمال تم جمعهن مع 45 موجهاً وخبيراً يمثلون قطاعات ومجالات متنوّعة.

وبلغت نسبة النمو في عدد المشاركات في الدورة الثالثة 32.4% مقارنة بالدورة الثانية، و150% مقارنةً بالدورة الأولى، ما يعكس أهمية البرنامج المتزايدة في رفع قدرات ومهارات سيدات ورائدات الأعمال، وزيادة وعي المشاركات بضرورة التطوير المستمر والتكيف مع المتغيّرات العالمية، كما يعدّ جزءاً من جهود المجلس في توفير أفضل برامج التدريب النوعي العملي.

وأكدت رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، أن البرنامج نجح في سد فجوة قائمة في سوق العمل من حيث المهارات الملائمة لتطوير بيئة ومتطلبات الأعمال، مشيرةً إلى أن الإقبال المتزايد من سيدات ورائدات الأعمال على المشاركة مؤشر إلى سُمعته المتنامية كأبرز برامج لتطوير المهارات المهنية والشخصية في سوق العمل بإمارة دبي والمنطقة.

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