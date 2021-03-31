الامارات | مرشد افتراضي يساعد الزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد افتراضي يساعد الزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخصص فعاليات الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية»، للمرة الأولى، مرشداً افتراضياً، لمساعدة الزوّار في العثور على وجهاتهم بين أروقة وساحات الحدث، مستفيداً بذلك من أحدث تقنيات الذكاء الصناعي.

وتقدم الأيام معلومات تفصيلية ومتكاملة من خلال المرشد الافتراضي، حيث تم وضع مرشدين رقميين في جناح (إي-تراث)، للإجابة عن أسئلة الزوّار المتعلقة بالحدث أو بمعهد الشارقة للتراث، بدءاً من أبرز الوجهات، وتاريخ الفعاليات، وأهداف المعهد ورؤيته، مروراً بالخدمات اللوجستية المهيأة في المكان، وانتهاءً بجدول الفعاليات والعروض التي تقام طوال أيام الحدث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news