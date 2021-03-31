الامارات | «الفجيرة الثقافية» تطلق نادياً للسينما لتعزيز الفكر الإبداعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تطلق نادياً للسينما لتعزيز الفكر الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، عن إطلاق «نادي الفجيرة للسينما»، الذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2021، الرامية إلى إثراء الساحة الفنية الإماراتية، ودعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة ومميّزة للثقافة والفن والإبداع على المستوى العالمي.

ويهدف النادي إلى تعزيز الحسّ الفني لدى المبدعين في المجال السينمائي، وفتح آفاق العطاء الثقافي للكفاءات والخبرات، وإطلاق المواهب ودعمها، وتسليط الضوء على التجارب الفنية المتميزة والأفلام الجادة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني: «إن السينما ملهمة الشعوب، ومرآة لحالها وأحوالها، وطاقة خلاقة تنير دروب المعرفة وتنمي الفكر الإبداعي».

وأفادت المخرجة السينمائية، نجوم الغانم، المشرفة العامة على النادي: «ستبدأ نشاطاتنا في الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل باستضافة المخرج الإماراتي عبدالله خليفة الكعبي، وفيلمه القصير الأول (الفيلسوف)، ونقاش مع المخرج عن تجربته في صناعة الفيلم وعن الظروف الإنتاجية والتحديات التي تواجه صناعة الأفلام في منطقة الخليج».

وأضافت: «سيركز برنامج نادي الفجيرة للسينما على عروض الأفلام ومناقشتها مع صنّاعها، وعلى الحوارات السينمائية، واستضافة المختصين من شتى فروع العمل السينمائي».

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