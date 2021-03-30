احذر النوم على الأريكة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تلك القيلولة الجميلة على الأريكة تنجرف ببطء إلى النوم أثناء مشاهدة فيلم جميل، اتضح أن النوم على الأريكة يمكن أن يكون نشاطًا غير صحي تمامًا، وضار لهذه الأسباب:

- متسخة

وبحسب ما أورد موقع "brightside"، فتتمتع أريكتك بقدرة مذهلة على جمع الكثير من الغبار، فنحن نستخدمها كل يوم، وببساطة نجلب كل الغبار من أماكن أخرى إليها.

يجلس ضيوفنا عليها أيضًا، بالطبع، يمكنك تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بانتظام، لكن سيكون من المستحيل التخلص من جميع الجراثيم، مسببات الحساسية والبكتيريا وجراثيم العفن ستثير حتمًا تفاعلات الحساسية.

- وضعية نوم خاطئة:

أنت ترمي عمودك الفقري بعيدًا عن المحاذاة عندما تنام على الأريكة، بغض النظر عن مدى حداثته، فهو مصمم فقط من أجل لقاء لطيف وليس من أجل نوم مريح.

بشكل عام، تحتوي الأرائك على هياكل غير مناسبة لا تضمن وضع النوم الصحيح، وسيكون المحاذاة غير المتقنة سببًا لأوجاعك وآلامك. والمثير للدهشة أن النوم على الأرض ليس ضارًا مثل النوم على الأريكة.

- تصبح أكثر عرضة للإلهاءات

كقاعدة عامة، عادة ما تكون الأريكة الجميلة بالقرب من جهاز تلفزيون ومصابيح ويصادف وجودها في غرفة المعيشة، حتى أصغر ضوء من جهاز التلفزيون الخاص بك يمكن أن يكون سبب التعب العام.

سوف يشتت انتباهك كل الهمهمة والوميض، قد لا تلاحظ ذلك في البداية، ولكن في النهاية، سوف يتراكم الإرهاق ويصبح ساحقًا.

- أريكتك غير مريحة

لا يبدو أن كل تلك اللحامات والزخارف الصغيرة للأريكة ملحوظة. إنه مجرد شق صغير، ماذا يمكن أن يحدث؟ يمكن أن تكون المادة أيضًا سبب قلة نومك.

بالإضافة لتقييد حرية التنقل والتقليب أثناء النوم وبالتالي، لن يتم التخلص من نقاط الضغط عند الحاجة. في صباح اليوم التالي ستشعر بألم شديد في الظهر أو الرقبة.