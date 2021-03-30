إطلالات اليوم.. ياسمين عبد العزيز أنيقة.. ونسرين طافش بفستان أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين عبد العزيز:

طلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان باللوني الأسود والبني، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وسلسلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البترولي، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام قصيرة، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وارتدت اكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم وحلق، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مايان السيد:

ظهرت الفنانة مايان السيد بسويت شيرت باللونين الأسود والأبيض والأصفر، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- أسماء أبو اليزيد:

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد بفستان باللونين الأسود والبيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

- درة:

كما طلت الفنانة درة ببلوزة باللون البيج مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على وضع أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- داليا مصطفى:

أما الفنانة داليا مصطفى ارتدت فيست باللون الأسود ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض وبنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

ظهرت الفنانة ريهام أمين بسويت شيرت باللون البيبي بلو مزود بأكمام مع بنطلون باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، ونشقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.