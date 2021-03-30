موديلات تنانير طويلة رسمية 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:48 مساءً - تفكرين في زيادة ملابسك الناعمة والأنثوية، والثورة على البنطلونات؟ لا يمكن أن تختاري عاماً أفضل من 2021 لهذا الأمر، فهناك العديد من موديلات التنانير الطويلة، تغزو السوق بتنوع ملحوظ.



التنورة البليسيه:

الصورة من حساب آن تايلور أر في أيه على أنستغرام



القصات والكسرات تزداد ضيقاً ووضوحاً بينما يعود البليسيه للموضة مرة أخرى من الثمانينات، وقد ازدادت القطع التي يمكنك ارتداؤها على تنورة، بسبب موضة الكروب توب والبلوزات القصيرة المنتشرة.

تابعي المزيد: طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري



التنورة المقلمة:

الصورة من حساب شوتيونيك على انستغرام



واحدة من أشكال التنانير التي لاقت رواجاً كبيراً في شتاء هذا العام، ولازالت مستمرة بخامات أخف لتغزو الربيع والصيف، دون توقف.

تابعي المزيد: مصمّمة العبايات السعودية وديان البكري : مواكبة الموضة اهتمام النساء الأوّل



التنورة بفيونكة:

الصورة من حساب وينك على انستغرام



التنانير عالية الوسط تعود من عام 2017، إلى رأس الموضة، وقد تربعت التنانير ذات عقدة الفيونكة العالية على رأس تصاميم التنانير الرائجة.

تابعي المزيد: ملابس باللون الأرجواني الفاتح



أشياء لا يجب أن تتوافر في التنورة الرسمية للعمل:

الصورة من حساب لوديك على انستغرام



التطريز بكل أنواعه، فعلى عكس الحفلات والسهرات، وجود التطريز على ملابس العمل الرسمية يعطي انطباعاً عن صاحبه باللهو وعدم المسؤولية، بسبب شعبيته في ملابس فتيات المدارس الثانوية.

اللمعان واحد من مسببات لفت الانتباه، والتي لا يفترض أن تكون متوفرة في الأزياء الرسمية.

يجب مراعاة لائحة المحذورات في الثياب، والتأكد من طول التنورة المسموح به في العمل.

اختاري تنورة ذات خامة لا تصدر صوتاً عند حركتك، عكس تنورات الجلد والووتر بروف، والتي تسبب ضجة مع كل خطوة.

وأخيراً تجنبي أي تنورة تصعب عليك الحركة في العمل، بسبب خامتها أو صغر قطرها.

تابعي المزيد: فساتين سهرة باللون الأسود لصيف 2021



أفضل طريقة لاختيار التنورة الأنسب لشكل جسمك:

الصورة من حساب كوني مياي لا فوا على انستغرام



اختاري تنورة داكنة وبدون أي كرانيش واسعة، إن كان نصفك السفلي هو مكان تركز الدهون وعادة ما يبدو أعرض من النصف العلوي.

التنورة البليسية تناسب كل أنواع القوام، ولكن تذكري كسرها بحزام لأنها تخفي كل منحنيات الجسم.

التنورة المنفوشة تعطي حجمًا أقل للأكتاف لذلك استعمليها إن كنت من صاحبات الأكتاف العريضة، وجربي تنسيقها مع قميص داكن اللون، للحصول على ضعف التأثير.

تجنبي الجيبات السادة إن كنت من طوال القامة، واتجهي للتنورة التي تقصر عن الأرض شبرًا، فهي تعطي وهمًا بالضآلة بسبب ما تحزفه من طولك لأنها تظهر القدم.

تابعي المزيد: فساتين سهرة ليوم الام