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موديلات تنانير طويلة رسمية 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:48 مساءً - تفكرين في زيادة ملابسك الناعمة والأنثوية، والثورة على البنطلونات؟ لا يمكن أن تختاري عاماً أفضل من 2021 لهذا الأمر، فهناك العديد من موديلات التنانير الطويلة، تغزو السوق بتنوع ملحوظ.


التنورة البليسيه:

Anntaylor_rvaالصورة من
الصورة من حساب آن تايلور أر في أيه على أنستغرام


القصات والكسرات تزداد ضيقاً ووضوحاً بينما يعود البليسيه للموضة مرة أخرى من الثمانينات، وقد ازدادت القطع التي يمكنك ارتداؤها على تنورة، بسبب موضة الكروب توب والبلوزات القصيرة المنتشرة.

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التنورة المقلمة:

الصورة من shotunique
الصورة من حساب شوتيونيك على انستغرام 


واحدة من أشكال التنانير التي لاقت رواجاً كبيراً في شتاء هذا العام، ولازالت مستمرة بخامات أخف لتغزو الربيع والصيف، دون توقف.

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التنورة بفيونكة:

الصورة من winkme.me
الصورة من حساب وينك على انستغرام 


التنانير عالية الوسط تعود من عام 2017، إلى رأس الموضة، وقد تربعت التنانير ذات عقدة الفيونكة العالية على رأس تصاميم التنانير الرائجة.

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أشياء لا يجب أن تتوافر في التنورة الرسمية للعمل:

الصورة من ludique_iori
الصورة من حساب لوديك على انستغرام


التطريز بكل أنواعه، فعلى عكس الحفلات والسهرات، وجود التطريز على ملابس العمل الرسمية يعطي انطباعاً عن صاحبه باللهو وعدم المسؤولية، بسبب شعبيته في ملابس فتيات المدارس الثانوية.
اللمعان واحد من مسببات لفت الانتباه، والتي لا يفترض أن تكون متوفرة في الأزياء الرسمية.
يجب مراعاة لائحة المحذورات في الثياب، والتأكد من طول التنورة المسموح به في العمل.
اختاري تنورة ذات خامة لا تصدر صوتاً عند حركتك، عكس تنورات الجلد والووتر بروف، والتي تسبب ضجة مع كل خطوة.
وأخيراً تجنبي أي تنورة تصعب عليك الحركة في العمل، بسبب خامتها أو صغر قطرها.

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أفضل طريقة لاختيار التنورة الأنسب لشكل جسمك:

kuni_miyai_la_voix_du_conteurالصورة من
  الصورة من حساب كوني مياي لا فوا على انستغرام


اختاري تنورة داكنة وبدون أي كرانيش واسعة، إن كان نصفك السفلي هو مكان تركز الدهون وعادة ما يبدو أعرض من النصف العلوي.
التنورة البليسية تناسب كل أنواع القوام، ولكن تذكري كسرها بحزام لأنها تخفي كل منحنيات الجسم.
التنورة المنفوشة تعطي حجمًا أقل للأكتاف لذلك استعمليها إن كنت من صاحبات الأكتاف العريضة، وجربي تنسيقها مع قميص داكن اللون، للحصول على ضعف التأثير.
تجنبي الجيبات السادة إن كنت من طوال القامة، واتجهي للتنورة التي تقصر عن الأرض شبرًا، فهي تعطي وهمًا بالضآلة بسبب ما تحزفه من طولك لأنها تظهر القدم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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