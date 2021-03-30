كيف تطورت أناقة كيرستن ستيوارت لتشبه الليدي ديانا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:48 مساءً - لو طرح اسم كيرستن ستيوارت منذ خمس سنوات لتؤدي دور الليدي ديانا لما حظي القرار بالإجماع. ولكن كيرستن ستيوارت تغيرت ونضجت بعد سن الثلاثين، وهو العمر المناسب لتأدية دور الليدي الراحلة التي ماتت وهي في سن مماثل تقريبا.

كيرستن ستيوارت- الصورة من صفحة معجبي كيرستين ستيورات على انستغرام



من هي كيرستن ستيوارت؟





هي من مواليد كاليفورنيا العام ١٩٩٠، وقد انطلقت مسيرتها المهنية منذ عشر سنوات مع فيلم twilight وقد التصويرية بها الطابع الغوطي gothic والبوهيمي من حينها. تميزت كيرستن ستيوارت بشعرها الطبيعي البسيط من دون تسريحات مبهرجة وتميز لباسها بسروايل الدنيم الممزقة والقمصان الرثة مع أحذية الرنجر والقبعات الصبيانية.



كيرستن بالتسريحة الناعمة القصيرة لليدي دي-الصورة من صفحة معجبي كيرستين ستيورات على انستغرام



تهوى كيرستن السلاسل والعقود المتعددة وقد تطور أسلوبها في اللباس مؤخرا بعدما غدت وجها لدار بالنسياغا وشانيل فتطورت اناقتها رويدا إلى أن شاهدنا التحول الكبير في الصور الأولى التي انتشرت على موقع انستغرام لإطلالاتها في فيلم spencer الذي تؤدي فيه دور ديانا سبنسر أميرة القلوب البريطانية. يروي الفيلم أبرز ثلاثة أيام في حياتها تلت إعلانها قرار الانفصال عن الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني.



كيرستن ستيوارت من فيلم سبنسر -الصورة من صفحة معجبي كيرستين ستيورات على انستغرام

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ما أوجه الشبه التي ركزت عليها كيرستن لتلعب دور الليدي بنجاح؟







كيرستن في لقطة أخرى من الفيلم- الصورة من صفحة معجبي كيرستين ستيورات على انستغرام





استعانت باللونين الوردي الرومنسي والأحمر الذي كانت الليدي تعشقه والحقائب الكبيرة من تودز وديور.

استعانت بقماش الترتان المزدان بالمربع الاسكتلندية الحمراء.

اشتهرت ليدي ديانا بسروايل الجينز العالية ذات الخصر العالي والواسعة.





الصورة من صفحة معجبي كيرستين ستيورات على انستغرام

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