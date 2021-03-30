تنسيق العبايات اليومية بأسلوب ريمان علي في الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:48 مساءً - لا تتخلى مدونة الموضة والبلوغر الإماراتية، ريمان علي، عن قطع العبايات الخليجية في مختلف إطلالاتها اليومية، ولحرصها على مشاركة أحدث إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فسوف نلهمك اليوم من وحيها عدة أفكار لارتداء العبايات الربيعية.



عبايات ملونة بتطريزات ناعمة

عباية مطرزة للربيع من ريمان علي - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



لتواكبي ألوان ربيع 2021 بالعبايات المطرزة، يمكنك استيحاء عدة أفكار من ريمان علي؛ حيث تأنقت بعباية بنفسجية مطرزة باللون الرمادي مع حجاب وفستان بدرجات مختلفة من اللون البنفسجي، وأكملت مظهرها بقلادة طويلة فضية وساعة فضية مزينة بأحجار زرقاء، وأطلت بعباية زهرية مطرزة بخطوط مموجة زهرية في الجزء السفلي مع فستان زهري واكسسوارات فضية لليدين، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بعباية بنية مصممة بخطوط مموجة مع فستان زهري وحذاء من الجلد الأبيض، ونسقت عباية بنفسجية مصممة بخطوط زهرية نحيلة في الجانبين مع فستان زهري وحجاب بني ناعم.

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ريمان علي بالعباية المطبعة

ريمان علي بالعباية المطبعة - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



لاقت الأزياء المطبعة رواجاً باهراً في عام 2021، ولتعتمدي عبايتك بهذا الأسلوب نلهمك من وحي ريمان علي إطلالتها بعباية كحلية مطبعة بخطوط باللون البيج مموجة، مع بروش من علامة شانيل تكسوه الفصوص اللؤلؤية واكسسوارات فضية لليدين.

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تنسيق العبايات المفتوحة بأسلوب ريمان علي

العبايات المفتوحة بأسلوب ريمان علي - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



عادت صيحة العبايات المفتوحة في عام 2021 بشكل كبير، بكونها من الصيحات التي لا غنى عنها في جميع المواسم والمناسبات، ومنها ارتدَتْ ريمان علي عباية من الساتان البيج مع فستان أبيض بقَصَّة منسدلة، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون، واختارت عباية سوداء بأكمام مصممة بعدة طبقات مع فستان أبيض واكسسوارات ناعمة لليدين.

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العبايات السوداء من ريمان علي

العبايات السوداء - الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



للعبايات السوداء طابع خاص ومميز على إطلالة كل امرأة، ولكونها قطعة متجددة في خطوط الموضة وتناسب كل فصل، فسوف نلهمك اليوم عدة أفكار لارتدائها من وحي ريمان علي؛ حيث تزينت بعباية سوداء واسعة مطرزة بالزهور الفضية في المنتصف والأكتاف، مع حقيبة من علامة لويس فيتون، وتألقت بعباية سوداء مصممة بتطريزات جانبية ناعمة بالفصوص الصغيرة مع فستان أبيض مُكمل بقلادة ذهبية بطبقتين، وفي لوك مميز أطلت بعباية سوداء مزينة بقصاصات قماشية بيضاء في الجانبين، مع فستان أزرق مصمم بربطة في الخصر.

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