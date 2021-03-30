سر زيارة فاتن حمامة لـ«عبدالوهاب» بعد علمها بوفاة العندليب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

44 عاما مرت على رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الذي ترك رحيله أثرا كبيرا في نفوس محبيه داخل مصر والوطن العربي، وذلك لما تركه من بصمات مميزة في تاريخ الغناء العربي.

فاتن حمامة تكشف عن رد فعلها بعد وفاة عبدالحليم حافظ

وخلال استضافتها في أحد اللقاءات الإعلامية النادرة، كشفت سيدة الشاشة العربية، الراحلة فاتن حمامة، عن رد فعلها، فور تلقيها نبأ وفاة عبدالحليم حافظ.

وقالت الفنانة الراحلة خلال اللقاء: «يوم وفاة عبدالحليم، جريت على بيت عبدالوهاب لأني حسيت إني لازم أروح لعبدالوهاب».

وتابعت: «عبدالوهاب كان ماشي في البيت رايح جاي، ومشغل أغاني عبدالحليم بصوت عالي في البيت، وعلى لسانه كلمة واحدة، يا خسارة الطرب، يا خسارة على الطرب».

مي العيدان تنشر صورة عقد زواج السندريلا والعندليب

وخلال نوفمبر من العام الماضي، فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بنشرها وثيقة زواج عرفي، حمل أسمي الفنانين الراحلين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.

وبدا مرور الزمن والسنوات الطويلة على صورة العقد المنشورة، التي رصدت صيغة عقد زواج عرفي، في أبريل 1960 بين كل من عبدالحليم علي شبانة، وسعاد محمد حسني.

وخلال العقد المنشور، ظهرت 3 بنود أساسية، على رأسها قبول الطرفين الزواج من بعضهما البعض، على سنة الله ورسوله، وموافقة الطرف الثاني «العروس» على الزيجة برضا تام، وقبولهما جميع أحكام العقد بما تقضي به الشريعة الإسلامية، وما يترتب عليه من أحكام قانونية.

تعليق مي العيدان على العقد العرفي

وكانت قد أرفقت الإعلامية الكويتية تعليقا على الصورة، قائلة: «عقد زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي».