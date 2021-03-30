أسماء أبو اليزيد تستشير متابعيها في نيولوك جديد: قمر في كل حالاتك (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بالشعر الكيرلي.

واستطلعت «أسماء» آراء متابعيها، في النيولوك الجديد: «ولا الكيرلي؟»، في إشارة إلى أيهما أفضل لتسريحة شعرها.

وتفاعل مع الفنانة عدد كبير من متابعيها في التعليقات على الصورة: «أنتي قمر في الحالاتين.. قمر في كل حالاتك اللهم بارك.. كده قمرين وقبله قمر.. أنتي جميلة يا أسماء».

أسماء أبواليزيد شبه سيلينا جوميز

وكانت الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد، نشرت قبل فترة قليلة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وظهرت «أبو اليزيد» خلال الصورة بملامح جذابة ومميزة، وهي مستندة برأسها على منضدة، وأرفقت تعليقها: «كل شيء جميل يبدأ بحلم، فاتبع أحلامك لأنها تعرف الطريق».

ولاقت الإطلالة الجديدة للفنانة الشابة إعجاب الكثير من متابعيها، حيث شبهها البعض بالمطربة العالمية سيلينا جوميز، فجاء من بين التعليقات، «طب والله افتكرتك سيلينا جوميز.. شبه سيلينا جومز هنا.. سيلينا جوميز أوي».

أسماء أبواليزيد تتذكر والدها الراحل

وفقدت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، والدها في شهر يونيو الماضي، وعادة ما تتذكره بكلماتها، نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكانت الصورة من طفولتها تجمعها بوالدها الراحل، معلقة عليها: «أبي العزيز.. وحشتني.. ربنا يرحمك رحمة واسعة على قد كرمه وعلى قد قلبك الكبير، ويغفرلك وينظر إليك نظرة رضا ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويجمعني بيك في الجنة.. فضلًا ادعو لهذا الرجل الجميل».

تفاعل مع وقتها العديد من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني في الدعاء له ومن بينهم الفنانة سوسن بدر والفنانة زينة: «الله يرحمه وتعيشي وتفتكري.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».