«والدي رفض زواجنا».. كيف تحدثت زبيدة ثروت عن علاقتها بـ«العندليب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بأمر الحب افتح للهوى وسلم.. بأمر الحب افتح لي قلبك واتكلم.. بلاش نهرب بلاش نتعب..تعالى نحب ونسلم بأمر الحب»، كلمات أغنية «بأمر الحب»، التي تغنى بها العندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ، خلال فيلم «يوم من عمري»، عام 1961، في مشهد جمع بينه وبين الفنانة زبيدة ثروت.

ويتزامن اليوم 30 مارس، ذكرى وفاة العندليب عبدالحليم حافظ، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقته بالفنانة زبيدة ثروت، خلال السطور التالية.

زبيدة ثروت: أغنية بأمر الحب حقيقية ومشاعرها صادقة

وكشفت الفنانة زبيدة ثروت، كواليس أغنية «بأمر الحب» والعلاقة التي جمعت بينها وبين العندليب عبدالحليم حافظ، في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، في لقاء نادر لها قبل وفاتها، إذ قالت، «أغنية بأمر الحب، مكنتش تمثيل ومشاعرها حقيقية تجاه بعضنا البعض».

«مجوزش بنتي لمغنواتي»، هكذا كشفت الفنانة الراحلة عن كواليس لقاء والدها والعندليب حينما تقدم لخطبتها، إذ قالت، «قعدنا سنة نصور فيلم يوم من عمري، وقصة حبنا قعدت سنة، ولا قدرت أقول لعبدالحليم إني بحبه ولا هو قدر يقولي إنه بيحبني».

وتغزلت الفنانة في العندليب الراحل، إذ قالت،«عبدالحليم حافظ كان ناعم ورقيق ولطيف جدًا، أخلاقي مسمحتليش اعترفله بحبي ليه، وهو من أدبه معرفش يقولي علشان كان عيان».

زبيدة ثروت تكشف عن وصيتها: ادفنوني جنب عبدالحليم حافظ

وكشفت الفنانة أنها لم تكن تدري بمقابلته لوالدها لطلب الزواج منها سوى بعد زواجها وإنجابها من آخر، «معرفتش أنه اتقدملي غير بعد ما اتجوزت وخلفت».

وخلال اللقاء أوصت زبيدة ثروت، بدفنها بجوار مدفن العندليب، إذ قالت، «ادفنوني عند عبدالحليم لما أموت،»، مشيرة إلى أن العندليب طلب وأوصى قبل وفاته بوضع صورتها داخل مدفنه بعد وفاته، «قالهم لو مت حطوا صورة زبيدة ثروت في مدفني».