ظهور نادر لوالدة بسمة وهبة.. فرحانة فيا وبتقولي بكره تبقي جدة «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أمي فرحانة فيا بتقولي بكرة تبقي جدة.. والله يا أمي ده من أحلامي وأحب جدًا.. يا رب أوعدني بحفيد ينور حياتي من الغالي عبدالرحمن عقبال أولادكم يا رب»، بهذة الكلمات علقت الإعلامية بسمة وهبة على صور جمعتها بوالدتها من حفل زفاف ابنها «عبدالرحمن».

وقبل أيام قليلة احتفلت بسمة وهبة بزفاف نجلها معلنة عن إتمام عقد القران عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت «بسمة» متابعيها، بصورة جمعتها مع والدتها، التي نادرًا ما تظهر معها، مضيفة تعليق بطريقة ساخرة.

ابن امبارح فرحه بكرة

ونشرت «بسمة» فيديو قصير باستخدام «أبلكيشن تحريك الصور» فى وقت سابق عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بشأن استعدادها للاحتفال حيث ظهر «عبدالرحمن»، وهو صغير، معلقة: «مين يصدق أن ابن امبارح القمر ده فرحه بكرة.. يا رب وفق عبدالرحمن ابن بسمة وأسعده وعقبال أولادكم».

رانيا يوسف: يا حبيبتي ربنا يفرحك

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو، ومنهم الفنانة رانيا يوسف التي قالت «يا حبيبتي ربنا يفرحك بيه ويتمله على خير إن شاء الله وتشوفي ولاده وأحفاده كمان»، بينما كتبت الفنانة مي فاروق: «يا حبيبتي ربنا يتم له على خير ويسعده ويسعد قلبك بيه وتشوفي أولاده .. ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبروك حبيبتي».

بسمة وهبة تلتقى ابنيها بعد حرمان

يذكر أنه قبل أشهر قليلة، التقت الإعلامية بسمة وهبة، بابنيها عبدالرحمن وعبدالعزيز، بعد فترة طويلة من حرمانها من رؤيتهما، لعدم تمكنها من السفر إلى السعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت «بسمة» عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورتها داخل القصر الذي يعيش فيه نجليها في السعودية، وعلقت: «تراني امتلكت اليوم العالم بأكمله، لقد رُد قلبي ورأيت العبدين واهتزت روحي وخرج الألم ودخل الفرح، الله لا يحرم أحد من أولاده ولا والديه».

وتفاعل معها متابعوها، حينها قائلين: «ربي يسعدك ويحفظك دايمًا.. قرة عينك.. الحمد لله شفتي ولادك».