القاهرة - سمر حسين - أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، والذي يتم خلاله تقديم العديد من الآكلات المتنوعة، فضلا عن الحلويات الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها، والتي تأتي على رأسها الكنافة، والكنافة بالمانجو.

ويرصد «هُن»، خلال هذا التقرير، طريقة عمل الكنافة بالمانجو، للشيف الشربيني، والذي عرضها خلال برنامجه «الشيف».

مقادير عمل كنافة بالمانجو

كنافة

مانجو

سكر

سمـنة

مكسرات

شربات

كريم شانتيه

طريقة تحضير كنافة بالمانجو

افركي الكنافة مع السمن والسكر وضعيها في صينية واسعة وادخليها فرن ساخن حتى تحمر

بعد أن تخرجيها من الفرن اخلطيها بالمكسرات والشربات

باستخدام مضرب كهربائي ذوبي بودرة الكريم في ماء مثلج حتى يصبح كريمة هشة

قشري المانجو ثم قطعيها وضعيها في طبق التقديم ثم ضعي طبقة من الكنافة وعليها طبقة كريمة وكرري العمل وزيينها بالكريمة وقطع المانجو

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون فرن

تحضير عمل الشربات، فنضع السكر مع الماء وعصير الليمون وعصير المانجو على نار متوسطة، ونقوم بالتقليب ونتركه حتى يغلي، ويصبح المزيج متماسك إلى حد كبير ثم نتكره جانبا لحين الاستعمال.

القيام بمحاولة تفكيك ونتف للكنافة بيديك حتى تتكسر قليلا، ثم تضعينها في وعاء متوسط الحجم مع ملعقة من الزبد أو السمن، وتضعينها على النار مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

إضافة القليل من خليط الشربات إلى الكنافة مع التقليب، ثم تقومين بوضعها في صينية، وفوقها طبقة من الكريمة المخفوقة، ومعها طبقة من قطع المانجو، ونضيف إليها الشربات، وتكون بذلك أصبحت جاهزة للتناول.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو في كاسات

البدء بتحضير الشربات، داخل وعاء صغير على نار متوسطة، تضعين كوب من الماء، وتضيفين له كوب ونصف من السكر، وملعقة من عصير الليمون، ومعهم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تقليب المكونات، مع التحريك المستمر على النار حتى ذوبان السكر، وتتركين الخليط يغلي قليلا، ثم تطفيئن النار، وتتركينه حتى يبرد.

تفتيت مقدار الكنافة جيدا، وفي وعاء عميق على نار هادئة، تقومين بوضع ملعقتين كبيرتين من السمن، وتضيفي لهم الكنافة، مع التقليب. تستمرين في تقليب الكنافة وتحريكها حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تضيفين ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

بعد تحمير الكنافة، تضعينها في وعاء خارجي بعيد عن النار، ثم تضيفين لها لها الشربات بعدما يبرد، مع التقليب.

تقومين بتجهيز المانجو، فتقطعينها إلى شرائح وتضيفين لها 3 ملاعق من السكر، وتقلبين جيدا، ثم تتركينها لساعة في الثلاجة تستخدمينها بعدها.

وفي مجموعة من الكاسات، تبدأين في وضع طبقة من الكنافة، ثم طبقة من قطع المانجو، وطبقة أخرى من صوص المانجو، ثم طبقة من الكريم شانتيه، وطبقة أخرى من الكنافة، وطبقة أخيرة من الكريم شانتيه، وعليها قطعة أخيرة من المانجو، مع طبقة أخيرة من المكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون كريمة

قومي بتقطيع ثمرات المانجو إلى قطع صغيرة، مع الحرص على الاحتفاظ بالقشر، حيث إننا سوف نستخدمه في صنع الشربات.

ثانيا احضري إناء كبير، ثم قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة.

قومي بإضافة السكر البودرة على الكنافة عقب التقطيع، ثم اسكبي عليهم السمن عقب إذابته.

رابعا احرصي على الخلط الجيد للمكونات حتى تتجانس تمامًا.

ومن ثم تحضير صينية كب كيك، ثم وزعي الكنافة في الصينية مع الحرص على الدمج الجيد للكنافة.

سادسا سخني الفرن جيدًا، ثم ادخلي الصينية وانتظري حتى تأخذ الكنافة اللون الذهبي المميز.

سابعا أخرجي الكنافة واهتمي بإضافة الشربات إليها فور الخروج من الفرن.

تزيين الكنافة بقطع المانجو المقطعة واستمتعي بتناول ألذ كنافة بالمانجو.