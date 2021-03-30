قدمت الشيف زينب مصطفى طريقة عمل خلية نحل بالجبن، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل خلية نحل بالجبن

ثلاثة أكواب من الدقيق

نصف كوب من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف كوب من الزبادي

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الملح

ماء دافئ للعجن

جبنة كريمي للحشو

لدهن وجه العجينة

صفار بيضة

ملعقتان كبيرتان من الحليب

التقديم

رشة من الحبهان المطحون

سيرب خفيف

فستق مطحون

طريقة عمل خلية نحل بالجبن

يخلط الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر والزبادي والعسل

يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تقسم كرات وتحشى بالجبنة الكريمي ترص في صينية وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

يدهن الوجه بخليط البيض واللبن توضع في الفرن حتى تمام النضج

يضاف لها السيرب المضاف له الحبهان وترش بالفستق وتقدم