مدير تسويق: مجال الأزياء في مصر شهد طفرة كبيرة.. ومصممة: نستخدم مواد مصرية 100%

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال أحمد مسلمي، مدير تسويق، إن تصميم الملابس تطور في الفترة الأخيرة، حيث شارك كثير من المصممين في هوليوود وفي منافسات عالمية كبيرة، لافتا إلى أنه يتم استخدام أنواعا كثيرة من القماش من أجل إبراز جمال المرأة، مشيرا إلى أنهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة، حيث يتم العمل على المزج بين القطيفة والستان، وعدد كبير من الأقمشة، لكي تناسب أكبر عدد من الجمهور، مؤكدا أنه يتفق مع المصممة ملك في الأزياء، ولم يختلفا من قبل على تصميم.

وأضاف «مسلمي » خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن التركيز حاليا على الملابس الكاجوال لأنه الأسهل في الترويج في الوقت الحالي بدلا من الملابس الكلاسيكية التي قل استخدامها بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه يحب مجال الأزياء وهذا ما دفعه لدخول المجال.

من جهتها قالت ملك عادل، مصممة أزياء، إنها بدأت العمل في هذا المجال، منذ فترة طويلة ولكن في حيز صغير من خلال اختيارها لفساتين الزفاف والخطوبة والمناسبات الخاصة لأصدقائها، مؤكدة حرصها على التعاون مع مدير التسويق أحمد مسلمي.

وأكد «عادل»، أنها تفضل التصميم الخاص بالسهرات والتي يمكن استخدامها أحيانا في أماكن العمل، وتم هذا بمواد مصرية خالصة 100%، ومن خلال الجلد الطبيعي والأقمشة الرقيقة من أجل أن تكون أكثر عمليا للأشخاص ليقبلوا عليها من أجل أن يحظوا بمظهر جديد جذاب.