متخصصة في الرسم الحيوي: اللوحة قد تستغرق شهورا لاستخدام البكتيريا فيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هبة عبدالعزيز، رئيس قسم الدمج بين الفنون بمعهد الأبحاث بالمملكة المتحدة، إن الـ «بايو آرت»، هو الفن الحيوي الذي يستخدم كل ما هو حي لرسم لوحات جميلة، حيث يتم استخدام البكتيريا والـ «دي إن إيه» والأنسجة، لافتة إلى أنها رسمت عدة صور لمحاربة انتشار مرض السرطان، بحيث تتغير الصورة مع الوقت لتعبر عن التغيير الذي يحدث أثناء الإصابة بالسرطان، مشيرة إلى أن البكتيريا لها عمر ودورة حياة قد تمتد لـ 6 أشهر وبعدها تموت.

عبدالعزيز: اللوحات المرسومة بالبكتريا قد تأخذ شهور

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، إلى أن عمل اللوحة الواحدة قد يستمر عدة أشهر، ولكن هناك عمل يتم خلال يومين، ولكن يتم وضع البكيتريا خلال حضانة معينة لافتة إلى أنها لا تبيع أعمالها فهي للعرض فقط.

شكل اللوحة يتغير باستمرار اعتمادا على شكل البكتيريا

وأشارت إلى أنه يمكن عمل بورتريهات من خلال البكتيريا، ويتم هذا من خلال وضع الصورة في طبق، ويتم استخدام البكتيريا، مشيرة إلى أن شكل اللوحة يتغير من يوم إلى يوم، لأن البكيتريا كائن حي ينمو ويتغير شكله، مؤكدة أن حبها للبيولوجيا هو الذي دفعها لفعل ذلك، خاصة أثناء تحضير رسالة الدكتوراة الخاصة بها فاختارت الرسم عن الطريق البكتيريا الحية الذي يعد أمرا جديدا في مصر والعالم العربي، ولكنه يتم استخدامه في الغرب بشكل موسع أكثر من الطريقة المستخدم بها في العالم العربي والشرق الأوسط.