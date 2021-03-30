«أحدهما مطلوب».. معلومات عن الأخوين تيتو وميدو: حاولا قتل إسراء عماد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجرى نيابة أول المنتزة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة اعتداء سائق تاكسي يدعى محمد وشهرته «ميدو»، على زوجته إسراء عماد بسلاح أبيض، مما أصابها بجروح خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم ثم خرجت منذ ساعات.

وكشفت إيمان حبشي مصطفى، عمة الضحية إسراء عماد، خروجها من المستشفى، بطلب من مديرها بعد أن تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام رغم سوء حالتها الصحية منذ أمس الاثنين، حيث تعاني من ضيق في التنفس بسبب المياه المتراكمة على الرئة.

وقالت عمة إسراء في تصريحات لـ«هُن»، إن شقيقيها والد الضحية وعمها قاما بعمل شكوى ضد مدير المستشفى لأنه قام بتخييط الجرح قبل إزالة المياه من الرئة، مؤكدة أن محمد زوج الضحية محبوس على ذمة القضية، أما شقيقه مصطفى الشهير بـ «تيتو»، فمازال هاربًا حتى هذه اللحظة.

وأكدت السيدة المقيمة في منطقة أبو سليمان بالإسكندرية، أن الأخوين وأمهما وتدعى «حنان»، المقيمون جميعا في منطقة سيدي بشر مشتركون في الجريمة، وقالت: «إسراء كانت في بيتي هي وابنها مالك قبل الاعتداء عليها وذهبت إلى زوجها لتقنعه بالتصالح بعد خلافات نشبت بينها وأهل زوجها لكنهم قاموا بتحريضه بقتلها وطلبت الأم ذلك وأعطى شقيقه له سلاحا أبيض بقصد قتلها».

أول تصريح من أسرتها.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على «إسراء عماد» من زوجها وشقيقه: زوجوها وهي طفلة

ويرصد لكم «هُن» معلومات عن الشقيقين محمد الشهير بـ «ميدو» زوج الضحية، ومصطفى الشهير بـ «تيتو» المتهمين في الواقعة.

محمد هو الشقيق الأكبر زوج الضحية، ويعمل سائق تاكسي منذ سنوات

اسمه بالكامل محمد منتصر مصطفى عباس

يبلغ من العمر 25 عامًا ومقيما في سيدي بشر بالإسكندرية

تم إلقاء القبض عليه بعد الواقعة بعدما سمعه أحد العاملين في المستشفى وهو يطلب من الزوجة الضحية عدم الإفصاح بما حدث ثم أبلغ الشرطة.

الشقيق الأصغر يدعى مصطفى منتصر مصطفى عباس، ويقيم في سيدي بشر.

تم إلقاء القبض عليه منذ سنوات بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش

«تيتو» مطرب راب مغمور ويقوم ببث فيديوهات على تطبيق تيك توك.

مطلوب القبض عليه بتهمة الاشتراك في الجريمة مع شقيقه ومازال هاربًا