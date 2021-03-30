9 أنواع من الأطعمة مفيدة لصحة الكبد.. منها العنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكبد من أعضاء الجسم المهمة المسؤولة عن تكسير الكربوهيدرات وإنتاج الجلوكوز، بالإضافة إلى إزالة السموم من الجسم، كما أنه يخزن العناصر الغذائية ويخلق الصفراء وهو أمر ضروري لهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الطعام بشكل صحيح.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن يستهلكها المرء للمساعدة في حماية الكبد، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع"medicalnewstoday".

1- دقيق الشوفان

يعد تناول دقيق الشوفان طريقة سهلة لإضافة الألياف إلى النظام الغذائي، نظرا لأنها أداة مهمة للهضم، فضلا عن أنه مفيد للكبد، بسبب احتوائه على مركبات تسمى بيتا جلوكان، إذ يساهم في تقليل كمية الدهون المخزنة في الكبد.

2- الأسماك الدهنية

تشير دراسة في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي الدهون الجيدة التي تساعد في تقليل الالتهاب، وبالتالي قد تكون هذه الدهون مفيدة بشكل خاص لصحة الكبد، حيث يبدو أنها تمنع تراكم الدهون الزائدة وتحافظ على مستويات الإنزيم في الكبد.

وتوصي الدراسة بتناول الأسماك الزيتية مرتين أو أكثر كل أسبوع.

3- الشاي الأخضر

أفادت مراجعة أجريت عام 2016 في مجلة NutritionTrusted Source، إلى أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد لدى الإناث الآسيويات.

4- التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة التي تسمى البوليفينول، وقد يساعد في حماية الكبد من التلف.

كما تشير دراسة في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد أيضًا في تحفيز جهاز المناعة.

5- العنب

تشير الدراسة التي نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن العنب وعصير العنب وبذور العنب، غنية بمضادات الأكسدة التي قد تساهم في الحفاظ على الكبد عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تلف الكبد.

6- الجريب فروت

الجريب فروت مفيد، لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة مثل نارينجين ونارينجين، الضروريان في حماية الكبد من الإصابة عن طريق تقليل الالتهاب وحماية خلايا الكبد.

وقد تقلل المركبات أيضًا من تراكم الدهون في الكبد، وتزيد من الإنزيمات التي تحرق الدهون.

7- الأطعمة النباتية

أفادت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine، بأن عددًا كبيرًا من الأطعمة النباتية قد يكون مفيدًا للكبد.

وتشمل: الأفوكادو، الموز، البنجر، عصير البنجر، البروكلي، أرز بني، جزر، تين، اللفت، الكرنب، ليمون، البطيخ.

8- المكسرات

تناول المكسرات قد يكون طريقة أخرى بسيطة للحفاظ على صحة الكبد والحماية من NAFLD، لأنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة، وقد تساعد هذه المركبات في منع NAFLD، وكذلك تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

قد يساهم تناول القليل من المكسرات مثل الجوز أو اللوز، كل يوم في الحفاظ على صحة الكبد، مع ضرورة تجنب الإفراط في تناولها لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

9- القهوة

تشير مراجعة عام 2013 التي ظهرت في مجلة Liver International إلى أن أكثر من 50 % من الأشخاص في الولايات المتحدة يستهلكون القهوة يوميًا.

حيث أن القهوة مفيدة للكبد، خاصةً لأنها تحمي من أمراض مثل مرض الكبد الدهني.

كما توضح المراجعة أيضًا إلى أن تناول القهوة يوميًا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، قد يحمي الكبد أيضًا من الإصابة بسرطان الكبد.

وأظهرت التقارير الأخرى إلى أن القهوة تقلل من تراكم الدهون في الكبد، كما أنه يزيد من مضادات الأكسدة في الكبد، فضلا عن تساهم االمركبات الموجودة في القهوة أيضًا إنزيمات الكبد على تخليص الجسم من المواد المسببة للسرطان.