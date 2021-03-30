كورونا اليوم: اختبار يكتشف طفرات الفيروس.. والنساء يعانين أكثر عند تلقي اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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تطوير اختبار يكتشف طفرات كورونا

طور فريق من العلماء بقيادة جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة (NTU Singapore) اختبارًا تشخيصيًا يمكنه اكتشاف الفيروس المسبب لـ كوفيد-19 حتى بعد تعرضه للطفرات.

يسمى اختبار VaNGuard (Variant Nucleotide Guard) ، وهو يستخدم أداة تحرير الجينات المعروفة باسم CRISPR ، والتي تُستخدم على نطاق واسع في البحث العلمي لتغيير تسلسل الحمض النووي وتعديل وظيفة الجين في الخلايا البشرية في ظل ظروف المختبر، ومؤخراً، في تطبيقات التشخيص، نظرًا لأن الفيروسات لديها القدرة على التطور بمرور الوقت، فإن الاختبار التشخيصي القوي ضد الطفرات المحتملة يعد أداة حاسمة لتتبع الجائحة ومكافحتها، وفقا لموقع medicalxpress

5 أشياء يجب معرفتها حول كيفية تطور فيروس كورونا

يتغير فيروس SARS-CoV-2 بطرق تجعله أكثر قابلية للانتقال، مما يزيد من شدة المرض الذي يسببه ويسمح له بإصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة، تثير هذه المتغيرات القلق بين خبراء الصحة العالمية، خاصة وأن هناك علامات على أن بعض اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضدها.

فيما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها حول المتغيرات الجديدة لـ كوفيد-19 يستعرضها موقع medicalxpress، وهي: يتغير الفيروس دائمًا ولكنه أحيانًا يقوم بقفزة تطورية، هذه متغيرات من SARS-CoV-2 وليست سلالات جديدة، قد تكون حالات العدوى المزمنة والمستويات الأعلى من مناعة السكان قد مكنت الفيروس من التطور، لعب التسلسل دورًا حاسمًا في تتبع المتغيرات الجديدة، يتم بالفعل تغيير اللقاحات للتعامل مع المتغيرات.

مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد – 19"

ذكرت نائب مدير العمل السريري في مركز الأوبئة التابعة لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين، د. ناتاليا بشينيتشنايا، ما هي أكثر المظاهر شيوعا لمتلازمة ما بعد "كوفيد – 19".

وقالت في حديث أدلت به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن من أكثر مظاهر المتلازمة المذكورة شيوعا هو السعال الذي لا يزول خلال فترة طويلة وصعوبة التنفس والإرهاق والتعب المتكرران من يوم إلى آخر واضطرابات معرفية مثل ضعف الذاكرة والعجز على التركيز وكذلك مشاكل في جهاز القلب والأوعية الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

النساء يعانين أكثر من الرجال عند تلقي لقاح كورونا

عندما بدأ فيروس كورونا في التفشي، أظهرت دراسات عدة أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة أو الموت بسببه، والآن مع تلقي اللقاحات يبدو أن اختلافا آخر ظهر بين الجنسين.

وقال موقع "إن ستايل" الأميركي المعني بقضايا المرأة، إن النساء يعانين من آثار جانبية أقوى إثر تلقي اللقاحات أكثر من الرجال، وأضاف الموقع أن البيانات التي جمعت من الشهر الأول لعمليات التلقيح في الولايات المتحدة يظهر أن 79 بالمئة من الآثار الجانبية للقاح مثل الحمى والقشعريرة والصداع كانت لدى النساءـ وذلك على الرغم من أن النساء تلقين نحو 61 بالمئة من الجرعات، وفقا لسكاي نيوز.

ويضيف الموقع أن العلم يؤكد أن الرجال أقل مناعة من النساء، ونظرا لمناعة هؤلاء القوية، فإنهن يعانين من تفاعلا أكبر في الجهاز المناعي، وهذا يفسر الاستجابة القوية للقاحات.