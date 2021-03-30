كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:47 مساءً - حظي أحمر الشفاه الملطّخ برواج كبير بين الفتيات في الآونة الأخيرة، خاصة وأنه من صيحات المكياج الجريئة والعصرية، التي تحتاج إلى فتاة تبحث عن إطلالة أكثر اختلافاً وتميزاً.



وظهرت صيحة أحمر الشفاه الملطّخ للمرة الأولى في منصات عروض الزياء، حيث قدمها فنانو المكياج لأول مرة على أفواه عارضات الأزياء، لتنتقل بعدها إلى الفتيات في جميع أنحاء العالم، خاصة من تبحث منهن على صيحات مكياج عصرية وجريئة.



وعلى الرغم من اختلاف وتعدد ألوان أحمر الشفاه، إلا أن أحمر الشفاه الأحمر لايزال يتمتع برواج دائم، مما يجعله اللون الذي تُفضله الفتيات دائماً في مختلف المناسبات، خاصة بعد ظهور صيحة أحمر الشفاه الملطَخ.



وتلطيخ شفتك هو وسيلة لجعلها تبدو أكثر حداثة، لذلك في السطور التالية، ستتعرفين إلى طريقة تطبيق أحمر الشفاه الملطّخ، في 5 خطوات سهلة وبسيطة، للحصول على إطلالة عصرية أكثر جرأة واختلافاً:

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1-رطبي شفتيكِ جيداً باستخدام مرطب الشفاه، وفي حال كنتِ تعانين من تشققات الشفاه، يُمكنكِ عمل تقشير سريع لها، باستخدام ملعقة من السكر مع قطرات من عصير الليمون، وتمرير الخليط على شفتيك للحصول على تقشير منزلي رائع للشفتين.

طريقة تطبيق أحمر الشفاه الملطخ





2-طبقي أحمر الشفاه بلون حيادي، مثل اللون البني الفاتح، للحصول على أساس قوي يضمن بقاء أحمر الشفاه لأطول فترة ممكنة.



3-أثناء اختيار لون أحمر الشفاه، احرصي على اختيار أحمر شفاه لامع؛ لأن أحمر الشفاه المات لن تكون خياراً مثالياً أثناء تطبيق صيحة أحمر الشفاه الملطَخ.

طريقة تطبيق أحمر الشفاه المُلطخ





4- بعد اختيار لون أحمر الشفاه المُفضل لديكِ، قومي بتطبيقه في منتصف الشفاه، ثم قومي بتوزيعه من المنتصف وحتى جانبي الشفاه، باستخدام أصابعكِ، للحصول على مظهر شفاه ملطخ بشكل طبيعي وجذاب.



5-يُمكنكِ الاستعانة بفرشاة رفيعة لتوزيع أحمر الشفاه بشكل عشوائي على جانبي الشفاه، دون الاقتراب من الخطوط الخارجية لهما، وذلك للحصول على إطلالة عصرية جريئة بأحمر الشفاه الملطّخ.

طريقة تطبيق احمر الشفاه الملطّخ

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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