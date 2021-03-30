مقشر الشوفان للوجه.. لمسة جمالية فعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:47 مساءً - يُعتبر تقشير البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها؛ نظرًا لفعاليته في إزالة الخلايا الميتة من طبقة الجلد الخارجية، والتي تُسبّب في بهتان البشرة. ومع التنوّع في العلاجات الطبيعية، بات من السهل تحضير مقشرًّا طبيعيًا يُغنيك عن ارتياد صالونات التجميل، ويُحقّق لك نتائج جمالية مُذهلة. ولعلّ أهمها مقشّر الشوفان للوجه، الذي نطلعك على فوائده الجمالية وطرق استخدامه، وفق الآتي:

مقشر الشوفان للوجه ستبهرك نتائجه

مقشّر الشوفان للوجه لإزالة الجلد الميت وتغذية البشرة

للحصول على بشرة صافية وخالية من الشوائب، يُمكنك استخدام الشوفان مرّة أسبوعيًا، كمقشّر طبيعي لإزالة الجلد الميت، عدا عن تنظيف البشرة ومنحها النضارة والإشراق.



مقشّر الشوفان لتغذية البشرة

يُفيد مقشّر الشوفان في ترطيب وتغذية البشرة

يدخل الشوفان في العديد من الخلطات الطبيعية الآمنة لتقشير البشرة وتغذيتها؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والإستخدام:

نضيف الماء للشوفان ونخلطه جيدًا، ونبلّل الوجه بالماء، وندلّك الوجه بمقشّر الشوفان بحركات دائرية مدة عشر دقائق. ثم، نغسل الوجه بالماء الدافئ، وننشّف البشرة بواسطة فوطة ناعمة، ونرطّب الوجه باستخدام كريم مرطّب.

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مقشّر الشوفان واللوز المطحون

يُساعد مقشّر الشوفان مع اللوز في تعزيز نضارة البشرة

يُعد دقيق الشوفان مع اللوز المطحون مقشرًا طبيعًا للوجه؛ إذ تُساعد هذه الوصفة على إبراز جمال بشرة الوجه الطبيعية.

المُكوِّنات:

نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون.

نصف كوب من اللوز المطحون.

كمية مناسبة من الماء، أو ماء الورد.

كمية مناسبة من الحليب للبشرة الجافة.

كمية مناسبة من البندق السحري للبشرة الدهنية.

وعاء للخلط.

طريقة التحضير والإستخدام:

توضع المُكوِّنات الجافة داخل الوعاء ويتم خلطها، وأخذ حوالي ملعقة كبيرة ونصف من المُكوِنات الجافة المخلوطة، وإضافة القليل من السائل المناسب إليها، وترك المُكوّنات الجافة جانبًا ليمتص الشوفان السائل.

وضع المزيج على الوجه مع الفرك بلطف، ومن ثم شطف الوجه بالماء الدافئ.



مقشّر دقيق الشوفان والفراولة والعسل

مقشّر الشوفان والفراولة للوجه لعلاج جفاف البشرة

يُستخدم الشوفان لتقشير البشرة والتخلّص من الشوائب والأتربة العالقة على سطحها، إضافة الى معالجة الجفاف والحكة. أما الفراولة فتحتوي على حمض الساليسيليك الذي يُزيل الدهون، وخلايا الجلد الميتة، وهي مصدر غني بالألياف، وحمض الفوليك، حيث تُغذي البشرة.

المُكوِّنات:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان.

ثلاث حبات من الفراولة الناضجة.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُطحن الشوفان للحصول على بودرة ناعمة، وتُهرس الفراولة، وتُضاف إلى مسحوق الشوفان، ثُم يُضاف العسل، ويُوضع المقشر على البشرة مدّة 2-3 دقائق.

تُدلّك البشرة بحركات دائرية باستخدام أطراف الأصابع مدّة 4-5 دقائق، ومن ثم تُغسل البشرة بالماء البارد، وتُجفف بالطبطبة.

تُكرّر الوصفة مرّة في أسبوعيًا.



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فوائد تقشير البشرة

يُفيد تقشير البشرة في الحفاظ على صحة وجمال البشرة

تقليل ظهور علامات الشيخوخة، والحصول على بشرة مشرقة ومشدودة.

امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وفتح المسام المسدودة وتنقيتها مع المحافظة على ترطيبها وحمايتها من الجفاف.

إزالة خلايا الجلد الميتة، والأوساخ عن البشرة، والشوائب التي تسد مسام البشرة، مما ينتج عن ذلك بشرة نضرة ومتألقة في الوقت نفسه.

التخلّص من جميع مشكلات البشرة كحب الشباب، والرؤوس البيضاء والسوداء، وتصبغات البشرة، والبقع داكنة اللون.

تزويد البشرة بمضادات الأكسدة، وذلك من خلال الفيتامينات المستخلصة من الفواكه والنباتات التي تطبّق عليها كأقنعة، مما يحولها كقوة لمواجهة الجذور الحرة، ومنع أضرارها على البشرة.

يُفضّل تقشير البشرة مرّة في الأسبوع، مع الحرص على ترطيب الوجه بعد عمليّة التقشير.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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